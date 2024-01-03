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周星馳PO「賀歲短片」 經典橋段分享正能量

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳將自己的經典作品剪輯成一段打氣影片。（視頻截圖）
周星馳將自己的經典作品剪輯成一段打氣影片。（視頻截圖）

迎接2024年到來，港星周星馳於社交平台上分享一段短片，將自己的經典作品剪輯成一段打氣影片，為一眾回顧2023年、展望2024年的觀眾打打氣。

香港01報導，周星馳在打氣影片中，將「喜劇之王」、「破壞之王」、「望夫成龍」、「西遊記大結局之仙履奇緣」、「濟公」、「食神」、「少林足球」、「長江7號」等多部經典作品的片段與金句共冶一爐，透過「努力！奮鬥！」「做人如果沒有夢想，和一條鹹魚有什麼分別？」、「要有自信啊！你是最好的你知道嗎？」等金句，勉勵影迷們在來年繼續為自己的大小夢想前進。

據悉，周星馳的電影向來以爭氣、奮鬥為一大重要命題，他在短短的一分鐘影片中，觀眾重新與星爺演繹過的每一個小人物經歷他們挫折、被輕看，卻百折不撓、發奮圖強的人生，感動之餘亦足顯星爺的作品歡笑以外的意志。

最後，星爺亦在影片下祝福一眾影迷，表示：「再偉大的人，都曾經是個nobody，千萬不要妄自菲薄，小人物最終能成大事！祝福大家新年進步，夢想成真！」

1分鐘影片讓不少影迷留言，「好振奮人心的剪輯」、「謝謝你的正能量」、「謝謝星爺每部電影陪伴我無數的回憶」。

周星馳 足球 香港

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