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曾被嫌「王家衛最醜女主角」 辛芷蕾「繁花」扮相被讚美

娛樂新聞組／綜合報導
王家衛鏡頭下的辛芷蕾，成功撕去「醜女」標籤。（取材自微博）
王家衛鏡頭下的辛芷蕾，成功撕去「醜女」標籤。（取材自微博）

由王家衛監製及擔任總導演、胡歌馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等人主演的電視劇「繁花」，開播後受到許多關注。三大女主角中，辛芷蕾受到的爭議最多，曾一度被外界認為是「王家衛最醜女主角」，但隨著「繁花」播出，她成功撕去「醜女」標籤，被讚「最美老闆娘」。

「繁花」以九十年代剛開始改革開放的上海為故事背景，講述由胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事。

香港01報導，三大女主角中，馬伊琍憑「還珠格格」成名最早，飾演的玲子知性而閱歷豐富，年近五旬仍魅力依然；曾為中央戲劇學院校花的唐嫣，算是「繁花」的顏值擔當，飾演的汪小姐甜美而略帶土氣，傻大姐式的演繹非常討觀眾歡心。

辛芷蕾近年憑「慶餘年」走紅，在劇中飾演神祕而有野心的飯店老闆娘「李李」，外型明艷，風情萬種。但起初被官宣主演「繁花」時，卻一度被酸民抨擊是「王家衛最醜女主角」。

據悉，37歲的辛芷蕾畢業於中央戲劇學院，憑電影「長江圖」、「繡春刀2：修羅戰場」打開知名度，卻一直被外界批評厚唇、圓臉。不少觀眾更搬出王家衛電影歷任女主角的顏值作比較，認為辛芷蕾比不上張曼玉、劉嘉玲、林青霞、王菲、李嘉欣及章子怡。

但隨著「繁花」的開播，觀眾一改對辛芷蕾的負面評價，認為辛芷蕾在王家衛的鏡頭與燈光下，豐唇竟變成性感象徵，尤其搭配港風妝容，整個人的明艷大氣被提升不少，可謂風韻十足、嫵媚動人。

馬伊琍 胡歌 張曼玉

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