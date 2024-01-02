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「賀歲片教父」翻車？ 馮小剛「非誠3」票房慘敗 網：時代變了…

娛樂新聞組／即時報導
馮小剛(右)執導的「非誠勿擾3」，由葛優(左二)、舒淇(右二)等人主演。(取材自微博)
馮小剛(右)執導的「非誠勿擾3」，由葛優(左二)、舒淇(右二)等人主演。(取材自微博)

曾被封為「賀歲片教父」的馮小剛翻車了？他執導的「非誠勿擾3」上映三天，票房只有5500萬，只有同期電影「一閃一閃亮星星」的十分之一，據估計，最終票房恐怕連破億都不容易。

「非誠勿擾3」不只票房低，口碑也不高，豆瓣評分目前為6.2，是元旦檔電影中最低的。

電影「非誠勿擾」2008年獲得了2.6億票房，可謂大獲成功；「非誠勿擾2」兩年後上映，雖然口碑下降，但也拿下了4.72億票房。而「非誠勿擾3」可說是馮小剛重回影壇的試水之作，但13年過去了，這部續集早已沒了當年的熱度。

有觀眾在豆瓣評價中寫道，「我知道時代變了，有些人不需要馮氏喜劇，但有些人還需要」，還有一位觀眾砲轟，「如坐針氈！如芒刺背！如鯢在喉！」，大罵「非誠勿擾3」難看到極點。但也有網友認為非常難得，很歡樂、很感動。

據悉，「非誠勿擾3」仍舊是由葛優、舒淇主演，故事設定在2031年，秦奮和梁笑笑領證後還沒度完蜜月就分離多年。為解秦奮相思之苦，范偉幫秦奮定製了一個機器人笑笑。

有網友指出，馮小剛拿出的是他早在1996年央視春晚編劇的小品「機器人趣話」的設定，新鮮感其實並不足。

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