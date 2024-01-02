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電影「一閃一閃亮星星」元旦檔奪冠 戲院「下雪」意外成話題

娛樂新聞組／綜合報導
「一閃一閃亮星星」衝出高票房，但劇情爭議不少。(取材自微博)
「一閃一閃亮星星」衝出高票房，但劇情爭議不少。(取材自微博)

2024元旦檔中國電影陸續上映，諸多影片的票房、口碑也新鮮出爐。據燈塔專業版數據，為期3天的元旦檔電影票房總數據突破14億元人民幣(約1.9億美元)，刷新中國影史跨年檔票房紀錄。前三名電影分別是「一閃一閃亮星星」、「年會不能停」、「金手指」。

由屈楚蕭、張佳寧主演的「一閃一閃亮星星」是2022年大熱電視劇衍生出的電影，這部預售票房冠軍，目前票房直逼5億元。「閃星」雖然票房很好，但口碑卻不如預期。據悉，因為這部片的劇情涉及穿越、平行時空，角色和劇情偏複雜，很難三言兩語交待清楚，最終呈現出來的效果顯得支離破碎，邏輯混亂。

於是有觀眾一邊看電影、一邊激動開麥吐槽劇情無聊，和劇版一點關係都沒有，沒有任何主線劇情，「莫名其妙」、「感覺像被詐騙了」。還有人說，「很顯然奔著圈錢去的」。

此外，「一閃一閃亮星星」為了創造話題和噱頭，特別在1314家戲院設計「下雪場」，在這樣的行銷創意下，的確帶動不少戲院票房被秒殺，卻也衍生了後續的諸多問題。

有的戲院被「漫天大雪」整個覆蓋，連觀眾的頭髮、外套都被泡沫般的人造雪覆蓋，紛紛直呼，「這不是浪漫小雪，而是雪崩」。還有人說，「清潔阿姨笑不出來」、「穿得美美去看電影，看完出來變成雪人」。

不過，也有網友稱讚，「下雪場」可以呼應劇中經典台詞「張萬森，下雪了，你還好嗎，我好想你啊」，很有儀式感。

「下雪場」被指不是浪漫小雪，而是「雪崩」。(取材自微博)
「下雪場」被指不是浪漫小雪，而是「雪崩」。(取材自微博)

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