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觀影說劇／「潛行」再演警察 彭于晏笑稱「升職」了

娛樂新聞組／綜合報導
彭于晏表示，自己很想呈現出一個跟從前很不同的警察角色。(取材自微博)
彭于晏表示，自己很想呈現出一個跟從前很不同的警察角色。(取材自微博)

既要線下槍戰肉搏，又要線上衝破暗網，既要面對新老傳承，又要經受臥底下屬犧牲的生死衝擊，在台灣影星彭于晏看來，這次香港電影「潛行」再演警察，有著頗多「不一樣」，「我本人也真的很想呈現出一個跟從前很不同的警察角色。」

中新網報導，由劉德華監製並主演，關智耀擔任導演，集結了林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華等一眾實力派演員的犯罪動作電影「潛行」日前正式上映，於片中出演警司方興的彭于晏談及新人物的塑造，他直言：「方興在片中的情感有豐富的轉變層次，我希望能把這一非常不表面化的改變與成長呈現出來。」

電影「潛行」延續了港片經典的警匪臥底題材，也加入了新的網路犯罪元素。片中，劉德華飾演的律師林陣安表面斯文儒雅，背地裡卻是不動聲色間就將數噸毒品在暗網銷售一空的「最狠」毒梟，而身為網路毒品調查科警司的方興(彭于晏飾)，作為新時代的警察代表，線下圍追堵截、線上暗網攻防，一明一暗的貓鼠遊戲激烈上演。

從「寒戰」裡的反派警察，到「湄公河行動」裡的緝毒臥底警察，對於出道20餘年，在銀幕上塑造過眾多類型人物的彭于晏而言，「警察」角色並不陌生，彭于晏笑稱：「謝謝監製和導演，這次我『升職』了。」

在他的理解中，網路毒品調查科警司方興有著順遂高企的人生，「我想他應該是本身能力強，一路高歌坐上這個位子，克服過很多困難，但沒有經歷過大的挫折，所以在影片前面的階段裡，他很有自信，也有一點自以為是。」

彭于晏表示，自己以前飾演的警察多是在前線作戰，經常與罪犯直接對峙，這次方興「升職」警司，不但要直面罪犯，還要領導下屬，因此儘管影片中也有非常激烈的動作戲，但「他所呈現出的各方面狀態會有不一樣的地方。」

毒品 香港

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