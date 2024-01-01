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胡歌「繁花」開場音樂 爆抄襲美劇疑雲

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌主演的「繁花」從籌備到開拍、播出都備受關注。(取材自微博)
胡歌主演的「繁花」從籌備到開拍、播出都備受關注。(取材自微博)

由王家衞監製兼擔任總導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾主演的中國電視劇「繁花」，自2019年啟動製作以來，受到無數王家衞影迷關注期待，亦是王家衞自1981年離開TVB後，相隔近40年再度參與製作的電視劇集作品。但該劇開播後，有觀眾發現「繁花」開場片段音樂神似外國劇集主題曲，惹來抄襲疑雲。消息一出，令王家衞影迷異常震驚。

香港01報導，「繁花」啟播後，首次執導電視劇的王家衞固然成為觀眾焦點，幕後製作班底亦吸引觀眾的好奇心，其中以三次為王家衞電影擔任配樂，曾奪得第15屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」獎、被稱為「王家衞御用配樂」的陳勳奇最受關注。

曾為「東邪西毒」「重慶森林」及「墮落天使」擔任配樂的陳勳奇，時隔超過20年再度與王家衞合作，但有資深觀眾發現「繁花」的開場音樂竟神似HBO製作、於2018年至2023年播出的劇集「繼承之戰」（Succession）的主題曲。

除主題曲旋律以外，「繁花」開場片段也被指出有三大視覺元素與「繼承之戰」開場片段相似之處。首先，為了重塑1990年代的上海，「繁花」的開場片段裡，有不少從高空俯瞰上海繁華一面的都市視覺，與「繼承之戰」拍攝紐約金融商業重地的鋪排非常相似。

其次，「繁花」穿插了不少真實歷史的珍貴片段，以真實景象帶領觀眾重返上海金融市場發跡階段，與「繼承之戰」以虛構的世家成員成長片段穿插於真實片段之間，有幾分雷同。

最後，「繁花」為了敘述上海金融市場的故事，插入不少股票、報紙等散景鏡頭元素，營造大時代發展的觀感，手法亦與「繼承之戰」冷調地鋪陳商業世界無情冷酷相近。

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