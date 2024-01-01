佘詩曼演活「Man姐」 曾被批「雞仔聲」、演技差

佘詩曼剛出道時也曾被批評演技，坦言為此很難過。(取材自微博)

香港 TVB年度台慶大劇「新聞女王」，由港劇一姊佘詩曼領軍主演，她飾演人稱「Man姐」的電視台當家女主播文慧心，寫實刻畫主播之間的明爭暗鬥。該劇日前迎來精采大結局，在最後幾集劇情中，佘詩曼再展教科書級別的視后演技，光是一個眼神就有戲。

一場佘詩曼與李施嬅飾演的主播「張家妍」互相較勁的戲，佘詩曼先是不吃眼前虧微笑著準備離去，但下一秒又轉身變臉怒瞪李施嬅，像是在跟對方嗆聲「你給我等著瞧」，犀利「眼」技獲網友封「女王眼神殺」。

佘詩曼今年憑「新聞女王」再創事業頂峰，也以該劇入圍 TVB「萬千星輝頒獎典禮2023」最佳女主角十強名單，有望第三度封后。同劇演員李施嬅同樣入圍該獎，兩人皆是本屆的視后人選大熱門。佘詩曼近期出席活動時，被問到和李施嬅「網內互打」爭獎，她大方回覆：「誰拿獎都可以，她拿獎我也會很開心。」她也坦言，最想獲頒的事最佳劇集獎，「因為大家很用心做，我也拍得好開心，希望可以拿獎」。

佘詩曼近來受訪，回顧過往演藝歷程，她認為自己很幸運，一出道就主演了金庸小說改編的古裝武俠劇「雪山飛狐」，飾演女主角苗若蘭，那時的確受寵若驚，但不久就被外界批評演技，更狠酸她聲音虛弱的像是「雞仔聲」。

佘詩曼坦言：「當時很不開心，覺得為什麼要責怪我，但現在回想起來，那是一個推動我進步更快的過程，讓我去思考如何做好。」於是她下苦功努力練習，透過讀報紙、練習發聲、在家大聲喊叫等方式，不用喉嚨、改用胸腔發聲，並建立演起演員信心，甩掉負評標籤，成為如今的「港劇女王」。