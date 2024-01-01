「閃星」元旦檔衝出高票房… 卻被吐槽劇情無聊「像詐騙」

「一閃一閃亮星星」衝出高票房，但劇情爭議不少。(取材自微博)

2024元旦檔電影陸續上映，諸多影片的票房、口碑也新鮮出爐。據燈塔專業版數據，截至2023年12月31日晚間9時，跨年檔總票房突破7億元人民幣，持續刷新中國影史跨年檔票房紀錄。前三名電影分別是「一閃一閃亮星星」、「年會不能停」、「金手指」。

「一閃一閃亮星星」是2022年大熱電視劇衍生出的電影，這部預售票房冠軍，在上映首日就直逼5億票房。雖然票房很好，但口碑卻不如預期。據悉，因為這部片的劇情涉及穿越，角色和劇情偏複雜，很難三言兩語交待清楚。

有觀眾甚至一邊看電影、一邊激動開麥吐槽劇情無聊，和劇版一點關係都沒有，沒有任何主線劇情，「莫名其妙」、「感覺像被詐騙了」。還有人說，「很顯然奔著圈錢去的」。

此外，「一閃一閃亮星星」為了創造話題和噱頭，特別在1314家影院設計「下雪場」，在這樣的行銷創意下，的確帶動不少戲院票房被秒殺。但也衍生了後續的諸多問題。

有的戲院被「漫天大雪」整個覆蓋，連觀眾身上滿是人造雪，還有人說，「清潔阿姨露出了無奈的笑容」、「不敢想像我打扮得漂漂亮亮去看電影，一身雪出來會變成什麼樣子」，不過，也有網友稱讚「下雪場」有儀式感。