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觀影說劇／等了20年 梁朝偉「金手指」欺負劉德華

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉在「金手指」飾演炒股獲利的百億富翁。（圖：龍祥提供）
梁朝偉在「金手指」飾演炒股獲利的百億富翁。（圖：龍祥提供）

金融題材犯罪電影「金手指」是繼「無間道」之後，梁朝偉、劉德華時隔20年再搭檔。談起再合作的感受時，梁朝偉和劉德華表示仍有新鮮感。充滿「邪氣」的梁朝偉更笑說，20年前一直被劉德華欺負，有一個戲能欺負回來很難得。

新快報報導，「金手指」由曾編劇「無間道」，執導「竊聽風雲」、「無雙」等經典港片的香港導演莊文強導演操刀。本片改編自香港十大奇案之一的「佳寧集團案」，再現香港黃金時代百億巨資背後雙雄對決的商業犯罪傳奇。

已經打造出多部經典港片，坐擁五座金像獎杯的導演莊文強，希望此次能夠打造一部不同以往的港片，「金手指」沒有港式犯罪片常見的動作場面，取而代之的是資本世界的翻雲覆雨，「觀眾一直在進步，都2023年了，我們不應該看我們的角色還在運毒、做臥底、拿槍指著對方，港片不應該還停留在古惑仔的年代」。

相較於「無間道」，這次梁朝偉和劉德華二人身份互換，善與惡調轉位置。梁朝偉飾演反派程一言，劉德華飾演調查員劉啟源，在整部電影中，程一言有多風光，劉啟源碰壁的過程就有多挫敗。

梁朝偉表示，程一言和自己以往演過的角色反差很大，與他本人性格也不一樣，「以前沒有哪一部電影可以讓我這麼張狂，這次給我很新鮮的體驗，特別享受」。

對於這次合作，梁朝偉笑言，「20年前，我在無間道一直被他欺負，有一個戲能欺負回來很難得。」劉德華則稱讚梁朝偉所展現的「邪氣」令人驚喜。

劉德華更直言，此番像老朋友重逢，「我們從電視台時代開始認識，小時候就建立很多信任，大家現場不需要太多溝通自然有默契。現場很多戲就算沒有太多時間彩排，演的時候我給的他都有反應，是很難得的對手」。

梁朝偉（左二）與劉德華（右二）暌違21年，在電影「金手指」中再度合作。（取材自微...
梁朝偉（左二）與劉德華（右二）暌違21年，在電影「金手指」中再度合作。（取材自微博）

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