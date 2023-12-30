打敗肖戰、張藝興… 「亞洲第一帥」讓網民看呆了

姜濤登上2023全球百大帥哥第3名，惹來不少網友質疑。(取材自微博)

知名網站「TC Candler」28日公開由全球網友票選出的「2023全球百大帥哥（The 100 Most Handsome Faces of 2023）」排行榜，韓國人氣男團BTS、Stray Kids成員、陸劇男神、香港 頂流、好萊塢 性感男神都榜上有名。其中，被封為香港頂流的姜濤為榜上第3名，且是亞洲第一，對此，不少網友質疑，「這是什麼樣的審美標準？」

據悉，姜濤是香港男子組MIRROR成員，2017年參加過湖南衛視的選秀節目「快樂男聲」，2018年又參加了「Good Night Show 全民造星」取得冠軍。2020年赴台和蔡凡熙、劉奕兒拍了「超感應學園」。同年還在「叱咤樂壇頒獎典禮」上，奪下「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」。橫跨「影、視、歌」三棲的他，人氣可說是相當高。

不過，姜濤去年11月參加「903 AllStar 籃球賽」不慎扭傷右膝傷及舊患，導致膝關節 十字韌帶撕裂，他即刻停工手術，並暫停一切工作近2個月，後來當他再度現身時，被發現發福不少。

對於姜濤拿下全球百大帥哥，不少網友議論紛紛，稱以姜濤目前的形象拿下第三名真的很難有說服力，還有人說，「這樣要都能上的話，那我也能上」、「我可以確定了，外國人真的臉盲」。

此外，還有不少中國藝人上榜，包括排名第11位的肖戰、第32位的張藝興、36位的徐明浩、38位的王一博、61位的王嘉爾等。