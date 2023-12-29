古力娜扎2搭許魏洲 「風起霓裳」婚後每天都有吻戲

「風起西州」講述古力娜扎(右)、許魏洲甜蜜婚後生活。(圖：MyVideo提供)

「風起霓裳」相隔2年的續作「風起西州」，由「上癮」許魏洲二搭「新疆 維納斯」古力娜扎，描述「裴行儉」（許魏洲飾演）與製衣才女「庫狄琉璃」（古力娜扎飾演）婚後生活，網友封為「琉行夫婦」。續作打首播開始就沒讓粉絲失望，從頭甜到尾，被讚「今年最好嗑CP」。

兩人日前接受專訪，古力娜扎也覺得夫妻倆好閃，「看播出感覺每天都有吻戲，哇！怎麼又親了！拍的時候因為不是很密集地拍，因此沒有感覺，但最近播放才發現怎麼這麼多！」她也羨慕，「琉璃只要一出事，裴行儉會第一時間照顧她，非常寵愛，琉璃也為夫君而活，他們發生任何事都不會有爭執。他們一直堅持在一起，信任對方、保護對方，為對方付出。」直呼電視劇裡的感情能出現在現實生活就好了。

兩人坦言拍上一部時候的確不太熟，但在「風起西州」默契已升級，現在連一個眼神都能知道對方心裡在想什麼，但古力娜扎承認有一場例外，就是醉酒吻「摸耳環」。她解釋，原來的劇本是裴行儉酒醉，聽琉璃說話下意識伸手摸了對方耳朵，之後便深情吻上，但古力娜扎透露當時他們在現場排練了一下，都不知道怎麼摸。

最後許魏洲以他最舒服的方式演，竟是伸手摸了一下女方左耳耳環，讓古力娜扎現在回想起來也覺得好笑，「在摸的那一刻，我感覺得到你的僵硬」。許魏洲解釋這是「風起西州」第一場戲，拍完後兩人就打破緊張、越演越鬆，也表示這的確是導演的巧思，「導演說第一場安排這滿重的吻戲，馬上再把我們的關係重新拉近」。

兩人二度談愛，許魏洲給彼此默契打9.5高分，就連隨機抽考他是否記得古力娜扎全名，他也能不假思索精準背出10個字，讓古力娜扎在旁聽了都驚訝，當女方解釋她本名的意思是「遠望美麗的花」，許魏洲也在鏡頭前嘴甜讚美，「看了這朵美麗的花很幸福」。