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觀影說劇／劉德華扮大毒梟 觀眾喊太狠太壞

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華(圖)和林家棟在片中有精采對手戲。(取材自微博)
劉德華(圖)和林家棟在片中有精采對手戲。(取材自微博)

香港電影「潛行」大灣區首映禮日前舉行，劉德華、林家棟、彭于晏等台前幕後主創幾乎全員到場。當天現場，不少觀眾看完「潛行」粵語版後感嘆，「第一次看劉德華演這麼狠、這麼壞的角色。」

新快報報導，這是劉德華時隔16年再演反派，片中他飾演林陣安，表面是「衣冠楚楚」的菁英律師，卻罔顧法律首創全新的「直播販毒」。這個有些瘋批的毒梟，在親近的人面前，又化身為「貼心朋友」「溫柔丈夫」。

在劉德華看來，其實林陣安的一生，正如片中的那首老歌「難為正邪定分界」所唱的那樣。「林陣安的狠和壞，其實是有一種自我保護的感覺。當他覺得身邊人有危險的時候，就會用盡辦法保護自己和家人，甚至不惜把別人滅掉。」

當天現場，劉德華更繞口令笑言，「我愛的人，我會對你好；我不愛的人，我不可能跟你好。我對你很好，但如果你對我壞，我才會對你壞。林陣安就是那樣的人。」

此外，談到對林陣安儒雅一面的塑造，劉德華直言，自己是仿照日常生活中的林家棟，「他生活中就是比較溫柔、冷靜的。」隨後他更踢爆老友林家棟的另一面，「當年他當監製做後期的時候，發了很多次脾氣。你們別被他很善良的樣子矇騙了，其實他比我兇。」

林家棟飾演的修浩遊走在光明與黑暗間，表面上他是「清道夫」，和林陣安情同手足，事實上他是一名警察臥底。林家棟坦言，很多時候，片中自己都是心裡難受又矛盾，「要抓捕的人是自己最好的兄弟林陣安，為了繼續隱藏下去，不得不親手殺掉自己暴露的同事阿南，甚至和家人也有重重誤解。」

片中林家棟身分曝光後，和劉德華多場對峙戲份，特別是激烈爭吵的戲份，讓許多觀眾印象深刻。一輩子好兄弟變成對手，林家棟表示，這種情感是極度糾結和心痛的，「在他沒有為難和殺我的家人的時候，我對他的情感是特別的。這麼多年下來，彼此之間的情感肯定是真的。」

劉德華和林家棟(圖)在片中有精采對手戲。(取材自微博)
劉德華和林家棟(圖)在片中有精采對手戲。(取材自微博)

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