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點名要白鹿、張凌赫分手？ 于正：莫名其妙

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿目前正處於事業上升期。(取材自微博)
白鹿目前正處於事業上升期。(取材自微博)

中國一線女星白鹿和張凌赫因合作古裝劇「寧安如夢」爆出戀情，但在該劇大結局後，兩人也傳出分手消息。近日有八卦媒體爆料，白鹿與張凌赫是製作人于正點名讓他們分手的。不過于正回應，「什麼跟什麼，莫名其妙。狗仔沒流量了，還是我太紅了。」引發熱議。

近日，有知名狗仔曝白鹿與張凌赫分手，于正是始作俑者。狗仔稱，「因為白鹿當時後面壓著很多劇，和王鶴棣的劇也馬上要上了，他兩如果再被拍，被扒怕會掉粉，如果白鹿和張凌赫的這個CP拆不掉會影響後面的片子，公司不可能為了這一個IP把其他的IP攪糊了。」

有網友到于正的微博評論區詢問此事，他回應說：「什麼跟什麼，莫名其妙。狗仔沒流量了，還是我太紅了。」讓網友看了不禁失笑。 

據悉，白鹿、張凌赫去年曾被拍到單獨過夜，一起錄製綜藝「100萬個約定」時，各種撒糖行為更被視作「公費談戀愛」，但後來兩人傳出分手。

知名狗仔劉大錘在直播中透露，真正的原因是他們在事業發展上產生了分歧。

劉大錘表示，白鹿對於這個分手的消息一無所知，而張凌赫則是因為一些個人原因沒有及時與她溝通，導致他們的感情出現裂痕。

張凌赫曾被拍到和白鹿單獨過夜。(取材自微博)
張凌赫曾被拍到和白鹿單獨過夜。(取材自微博)

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