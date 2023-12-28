被指摳趙露思內衣 緋聞男友李宏毅冷回3字
陸劇流量女神趙露思新戲「神隱」正熱播，卻突然被曝光一段五、六年前私下聚會時的動圖。當時她與劇組聚餐，一旁坐著男星李宏毅，依照時間推算兩人當時正在「青囊傳」劇組，吃火鍋時坐在一起。席間李宏毅突然狂摸趙露思後背，趙露思則伸手把他的手臂拍開。網友看了大驚：「是在摳內衣扣嗎？」登上熱搜後，李宏毅也在官方微博上回應喊：「很無聊。」
影片曝光後，網友看了驚呼：「是在摳內衣扣嗎？」迅速引發熱議。影片中，不僅李宏毅「動手」，趙露思也一度拍男方的大腿，互動相當親密。
而兩人之間也確實傳過緋聞，被爆交往後現已分手。趙露思在2020「傳聞中的陳芊芊」之後才暴紅、成為一線女演員，拍攝「青囊傳」時尚未受到很大關注。如今卻突然被挖出過往偷拍照，連當時拍攝的狗仔「吃瓜少女張小寒」也傻眼喊：「這都是我多久前拍的素材了，發生了啥哪位寒毛來給我科普下？」
對此，李宏毅在官方微博回應：「很無聊。」卻遭到網友批評，「感覺好不尊重人啊」、「李宏毅工作室的回應太没品了吧！難道五年前摸趙露思的不是他本人嗎？在公共場合這樣碰女生合適嗎」、「你做那些行為時怎麼不覺得無聊」。
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