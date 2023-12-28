肖戰跨年行程臨時喊卡 引發脫粉風波

肖戰原是一頭長髮。(取材自微博)

中國男星肖戰為了新戲「藏海傳」角色，宣布「剪去三千煩惱絲」。他在社交平台PO了動態剪頭髮，超百萬點讚。原本傳出肖戰趁空檔參加東方衛視跨年晚會，不料新戲提前開機，肖戰不得不臨時取消跨年行程，這讓早已訂好機酒的粉絲錯愕，有粉絲氣到直接脫粉。

綜合媒體報導，肖戰今年不僅連續推出「夢中的那片海」、「玉骨遙」、「驕陽伴我」，他剛拍完金庸新片「射鵰英雄傳：俠之大者」，就即將與張靖儀合拍新劇「藏海傳」。

「藏海傳」由「後宮甄嬛傳」導演鄭曉龍執導、肖戰和張婧儀主演，原本訂於明年初開機，後又決定提前開機。肖戰原定在開拍前，趁空擋出席東方衛視跨年晚會，消息一出，網上黃牛票立刻被炒到一張13000人民幣（約1819美元），粉絲更是紛紛訂好機票、酒店，準備一睹肖戰風采。