鄧為助理討薪上熱搜 網驚：「明星助理」工資這麼低？

鄧為堪稱是新一代「古裝男神」。(取材自微博)

因為電視劇「長相思」走紅的男星鄧為，近日陷入前助理討薪的爭議中，網友這才知道，明星助理工資低，甚至連社保都沒有，引發議論，還因此上了熱搜。

曾任鄧為助理的關越日前在社交媒體上發聲，表示已等待工資發放達第8天，並公開了與鄧為的經紀人黃卉的對話紀錄。不過，助理稱一切事情與鄧為無關，他針對的是鄧為的經紀人黃卉。

據悉，關越一共被欠5000元薪水和500元自己墊付的車資。另外，關越還提出公司沒給他交社保，但黃卉表示不繳五險一金是寫在合約裡的。

聊天截圖中，助理的欠薪帖一PO出，經紀人立馬要他删帖，並表示「不然很難要到工資」，還反覆強調助理是被開除的，希望他不要衝動之下影響藝人和自己，否則將訴諸法律。

據了解，這是第一次有明星助理公然開撕經紀人，並公開了月薪收入，也讓「明星助理」這個工種引起了網友的注意。

28歲的鄧為是憑古裝奇幻劇「遇龍」走紅，他陸續演過「長月燼明」、「長相思」等劇，高大帥氣外型，讓他晉身新一代「古裝男神」。他在「長相思」中演出深情男二「塗山璟」，與楊紫間的虐戀，讓他聲勢直逼當紅頂流男星。