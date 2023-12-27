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觀影說劇／「一念關山」捧新血 全靠劉詩詩光環

記者杜沛學／綜合報導
劉詩詩（左）與劉宇寧在「一念關山」中，上演古代版史密斯夫婦。（圖：iQIYI國際站提供）
劉詩詩（左）與劉宇寧在「一念關山」中，上演古代版史密斯夫婦。（圖：iQIYI國際站提供）

「古裝女神」劉詩詩回歸，「一念關山」從未開播就受矚目，她也不愧是「古裝美人」，除了依舊美麗，飾演女殺手更添颯爽，每場打戲都漂亮俐落，可以說全靠她撐起全劇。但整劇看下來，會讓人覺得她的主角光環並無特別突出，反倒是更抬升了男主角與其他配角；再加上樹大招風，從主角私生活到爭戲分，一路爭議不斷。

「一」劇開播後，圍繞劉詩詩的話題先是傳她與老公吳奇隆婚姻亮紅燈；又有打戲替身爭議；戲迷更精準算出她與男主角劉宇寧各自的出場時長，抗議製作單位偏心，為捧劉宇寧而犧牲劉詩詩；此外，劉詩詩飾演的「任如意」太過戀愛腦，很多台詞都「降格」，削弱「大女主」光環，而戲外爭議也難免影響戲裡男女主角CP感。

劉宇寧主演「一」劇之前唱紅多部戲劇主題曲，在戲劇中則大多演男配角，或是大女主的陪襯男主角，歌手身分比演員更為人知。雖然「一」劇之後，劉宇寧被網友評選為最想「抬走」的陸劇男主角，但他與劉詩詩平起平坐，已然躍升一線演員，被罵同時依舊名利雙收。

然而，來搶劉詩詩主角光環的還不僅是男主角，「一」劇後半段更幾乎全是「大配角」的戲，包括每個主要弟兄的情感發展，「領便當」前都有大量鋪陳，有好幾集甚至全無劉詩詩與劉宇寧。

極度搶眼的還有劉詩詩劇中的兩位徒弟，飾演梧國公主「楊盈」的何藍逗，以及安國長慶侯「李同光」的常華森，兩人的角色在劇中上演「養成計畫」，因此有很多反轉、前後差異極大，何藍逗劇中女扮男裝、手刃算計自己的負心漢，常華森為愛痴狂、亦正亦邪，比起心性穩定的男女主角都有更大的發揮空間，也讓觀眾印象深刻。

從抬高劉宇寧當男主角，到讓新人演員有頗多嶄露頭角的空間，製造新血演員或許是「一」劇最成功的結果。

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