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胡歌資助的女孩成中科院博士？後援會否認

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌曾幫助一個山區留守小女孩。（取材自微博）
胡歌曾幫助一個山區留守小女孩。（取材自微博）

男星胡歌十幾年前參加節目時曾幫助一個山區留守小女孩，近日網傳「胡歌資助的女孩成了中科院博士」，胡歌官方後援會日昨闢謠：「該主題中涉及『中科院博士』內容失實，博文圖片為某活動後與工作人員合影，與話題內容無關，希望大家不要信謠傳謠哦！ 」

近日網傳「胡歌資助的女孩成了中科院博士」，胡歌官方後援會闢謠。(取材自微博)
近日網傳「胡歌資助的女孩成了中科院博士」，胡歌官方後援會闢謠。(取材自微博)

綜合媒體報導，2010年，胡歌以「仙劍奇俠傳」「天外飛仙」等影視劇在娛樂圈中取得了一定的地位與影響力。當時，一檔叫「我在你身邊」的綜藝節目邀請他參加錄音。據悉，節目中有一個內容要求嘉賓每人選擇一名粉絲，然後一起生活24小時。與其他明星不同的是，胡歌並沒有從城裡挑選粉絲，而是透過一位擔任志工老師的粉絲走進山裡。

胡歌（右）資助山區小女孩讀書。（取材自微博）
胡歌（右）資助山區小女孩讀書。（取材自微博）

胡歌在湘西山區看到孩子學習環境後，用自己的錢為他們買了許多學習用品，在山裡一名小女孩因家庭無力負擔她的學費而輟學，胡歌知道後立刻宣布自己負責學費，對小女孩說：「叔叔答應你，如果你讀書考上高中，叔叔就供你讀高中；如果你考上了大學，叔叔會繼續支持你的。 」

近日網傳胡歌資助的女孩成了中科院博士，熱心助人的明星與自強不息的山區學子一時間在社交平台上熱翻了。胡歌後援會闢謠，指胡歌確實資助小女孩，但小女孩不是中科院院士，胡歌也沒說替誰高興的話。

胡歌

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