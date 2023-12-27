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回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

20年前被劉德華欺負 梁朝偉復仇成功

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉（左二）與劉德華（右二）暌違21年，在電影「金手指」中再度合作。（取材自微博）
梁朝偉（左二）與劉德華（右二）暌違21年，在電影「金手指」中再度合作。（取材自微博）

港星梁朝偉與劉德華暌違21年合作電影「金手指」，談到老朋友合作，梁朝偉近日接受媒體訪問時笑稱：「20年前我在『無間道』一直被他欺負，有一個戲能欺負回來很難得。」

「金手指」改編自「香港十大奇案」之一的「佳寧集團案」，該案件曾打破香港公訴案件歷史中保金最高、保期最長、公費最巨、證物最多等多項紀錄。

電影「金手指」劇照。（取材自微博）
電影「金手指」劇照。（取材自微博）

片中，梁朝偉飾演的土木工程師程一言，從新加坡到香港淘金，一夜致富。梁朝偉說，自己剛開始一直在考慮，如何表現人物賺錢之後發生的改變，「以前沒有哪一部電影可以讓我這麼張狂，這次給我很新鮮的體驗，特別享受。」

與「無間道」中的正邪難辨不同，此次梁朝偉和劉德華在片中善惡分明。劉德華飾演的劉啟源在整部電影中，始終奈何不了他的老對手。程一言有多風光，劉啟源碰壁的過程就有多挫敗。明明事實清楚證據確鑿，但每一次劉啟源試圖將不法之人「繩之以法」都徒勞無功。

劉德華直言與梁朝偉再次合作「像老朋友重逢」：「我們從電視台時代開始認識，小時候就建立很多信任，大家現場不需要太多溝通自然有默契。現場很多戲就算沒有太多時間彩排，演的時候我給的他都有反應，是很難得的對手。」

導演莊文強希望這次能打造出不同以往的港片，「觀眾一直在進步，都2023年了，我們不應該看我們的角色還在運毒、做臥底、拿槍指著對方，現在最大的犯罪都是網路和金融了，現在已經沒有人拿刀出來搶錢了，以前我們想像打個劫就幾十萬一百萬，現在網路詐騙已經可以幾個億了，港片不應該還停留在古惑仔的年代。」

梁朝偉 香港 新加坡

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