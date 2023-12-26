聖誕節放閃 劉嘉玲霸氣吻梁朝偉、湯唯甜蜜全家禮曝光

梁朝偉（左）在聖誕節摟著老婆放閃，讓劉嘉玲霸氣獻吻。(取材自劉嘉玲IG)

梁朝偉 、劉嘉玲結婚15年感情穩定，劉嘉玲甚至為梁朝偉打理生活起居，擔任他的經紀人，適逢聖誕節，劉嘉玲在微博 、IG都曬出在聖誕樹前甜吻梁朝偉的照片，微博還標記梁朝偉後援會、IG則tag梁朝偉的帳號，象徵著宣示主權，希望所有梁朝偉的粉絲們都前來觀看。

劉嘉玲每年都會精心布置聖誕樹，今年風格相當溫馨，樹上掛了小天使、白鳥、雪花等裝飾，兩人還在聖誕樹前甜蜜一吻，配文並寫下「Merry Christmas」，特地標註了梁朝偉後援會「追夢人梁朝偉影迷會」，讓粉絲能在第一時間，接收到兩人滿滿的幸福。

梁朝偉近期與劉德華忙於宣傳電影「金手指」，更在馬來西亞的受訪中，被問到能否與劉嘉玲再合作，而他搖頭拒絕：「大家太熟悉了！」但也流洩出無盡的愛意。

另外，中國影后湯唯 與南韓導演老公金泰勇在平安夜打破婚變傳聞，貼出兩人相依偎慶祝佳節的合照，照片還是出自女兒Summer之手，湯唯也捕捉Summer大口吃蛋糕的模樣，可愛的家庭照相當溫馨。