胖到禮服都塞不下 黃奕「腰纏10層保鮮膜」博出鏡

黃奕採用網友建議用保鮮膜纏在腰間。（取材自黃奕微博）

44歲大陸女星黃奕過去因演出「還珠格格3」小燕子，人氣暴紅，近來她受邀參加時尚活動走紅毯，無奈走紅毯前一晚試穿了7套禮服都穿不下，緊張到上網向網友們求救。最近她在腰上纏了10層保鮮膜，總算能漂亮出鏡。

黃奕因禮服不合身，發文求助網友。（取材自黃奕微博） 黃奕因禮服不合身，發文求助網友。（取材自黃奕微博）

噓！星聞報導，黃奕日前在微博 上發文寫道：「明天就要紅毯了…今天試了七套禮服發現全都穿不上，在線求助怎麼在一天之內瘦一圈」她更附上穿不下的7套禮服、無奈地蹲在地上的照片。對此，網友們紛紛留言替她出主意，有網友建議乾脆換禮服或穿套裝，其中還有網友建議「吸氣拿保鮮膜裹緊再穿就好了，但這個方法不到迫不得已不建議使用，會非常地難受」，黃奕則出面回覆：「你這個想法很不錯」

隔日，黃奕開心分享她穿上禮服的模樣，並笑說：「為了當冰雪女王，腰上纏了10層保鮮膜，總算穿進去了！ 效果怎麼樣？」照片中只見她展現夢幻女王的氣質，而她身上的禮服明顯看得出腰身相當細瘦。