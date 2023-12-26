女星禮服爭豔 楊冪被虧行走聖誕樹、張雨綺花比臉大

楊冪曬出棚拍美照，展露修長美腿，性感迷人。(取材自微博)

37歲女星楊冪 外貌亮眼、身材姣好，加上直爽大方的個性，吸引大批忠實粉絲支持，近日適逢聖誕佳節，她日前受邀出席美妝活動，穿著一襲金色禮服亮麗登場，但沒想到蛋糕裙造型設計卻遭部分網友吐槽像「金色聖誕樹」。

楊冪曬出美照，傲人上圍快撐破禮服。(取材自微博) 楊冪穿上一襲金色蛋糕裙擺禮服出席活動，卻被吐槽像「行走的金色耶誕樹」。(取材自微博) 楊冪穿上一襲金色蛋糕裙擺禮服出席活動。(取材自微博)

楊冪出席美妝活動，身穿金色禮服的她，透過裙擺開高衩設計，纖細美腿若隱若現，性感迷人，沒想到此番精心造型，卻遭部分網友吐槽像「行走的金色聖誕樹」，時尚品味似乎有點走鐘，引來網友熱議。

不過在活動隔日，楊冪的工作室即曬出一系列攝影棚拍的美照，內行網友看到金色禮服的一項設計巧思，胸前大深V剪裁，飽滿有料的上圍差點撐破一層透視薄紗，讓楊冪的傲人身材若隱若現，而另一款照，楊冪坐在桌上，纖細美腿、凹凸有致的火辣身材展露無遺，瞬間引來大批粉絲讚嘆：「這姐太美了吧」、「公主呀」、「這逆天大長腿」、「又美出新高度」、「今天又被楊冪美貌攻擊了」。

張雨綺在時尚品牌紅毯上，主打公主風，「肩膀上好大的兩朵花」意外上了熱搜。（取材自微博）

另外，時尚品牌費加羅聖誕節 在上海舉辦風尚趨勢盛典，眾星紛紛盛裝出席。紅毯上，中國女星張雨綺穿著一襲水粉色玫瑰裙走公主風，肩膀上兩處巨型花瓣的設計讓整張臉顯小了不少，這也讓「張雨綺肩膀上好大的兩朵花」意外上了熱搜。

粉絲紛紛留言力讚：「雨綺姐身材保持的真好」、「妥妥的御姐，性格獨立，可柔可剛，渾身上下都散發出成熟女性的味道和魅力！」還有粉絲說，張雨綺出道時是走清純小白花的造型，但她霸氣獅子座的御姐個性根本藏不住，誇張的造型在她身上根本不奇怪，反而有一種女王駕到的風采。

不過，玫瑰裙腰腹處的腰帶設計勒得太緊，導致張雨綺腰上尷尬地露出贅肉。就有網友說：「小腹肉都勒出褶了」、「感覺勒得慌，上半身那兩朵花視覺效果上感覺更透不過氣了，又勒又擠。」