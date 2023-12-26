復合？吳倩張雨劍攜女出遊 網友：千萬別再在一起

吳倩(左)與張雨劍(右)曾有過一段婚姻。（取材自微博）

中國女星吳倩與演員張雨劍聖誕節 當天帶女兒在香港迪士尼 遊玩，被網友偶遇。這是他們兩人在去年年西洋情人節官宣離婚後的首次同框，消息一出，立馬上了熱搜。

根據網友曬出的照片，張雨劍抱著女兒，吳倩站在他們身旁，畫面溫馨，被疑復合。大批網友留言：「女姊姊好好搞事業！嗯！」、「這倆有小孩同框也正常吧，但千萬不要重新在一起啊！」當年張雨劍和吳倩從談戀愛到結婚生女，從不承認她，甚至還在節目上與虞書欣曖昧炒CP，後來張雨劍宣布離婚，才提到吳倩名字，被網友罵翻。

現年31歲的吳倩憑藉出演電視劇「何以笙蕭默」走紅，2019年演出青春偶像劇「我只喜歡你」，與現年33歲的男星張雨劍假戲真做，緋聞傳了2年，直到2021年被爆出隱婚生子，兩人才承認兩人已婚並育有一名女兒，怎料吳倩在2022年2月14日宣布與張雨劍離婚。

吳倩後來上真人秀節目「中國有滋味」與Ella陳嘉樺談到感情話題時直言，男人對女人的要求應該要是對等的，「在家幫你帶孩子、做家務的時候，你就不能嫌棄她不工作、不獨立」；吳倩還說，若男人要求女人獨立自主，「就不能要求她在家裡幫你洗衣做飯、帶孩子」，似乎話中有話，直指婚變的真正原因。