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復合？吳倩張雨劍攜女出遊 網友：千萬別再在一起

娛樂新聞組／綜合報導
吳倩(左)與張雨劍(右)曾有過一段婚姻。（取材自微博）
吳倩(左)與張雨劍(右)曾有過一段婚姻。（取材自微博）

中國女星吳倩與演員張雨劍聖誕節當天帶女兒在香港迪士尼遊玩，被網友偶遇。這是他們兩人在去年年西洋情人節官宣離婚後的首次同框，消息一出，立馬上了熱搜。 

根據網友曬出的照片，張雨劍抱著女兒，吳倩站在他們身旁，畫面溫馨，被疑復合。大批網友留言：「女姊姊好好搞事業！嗯！」、「這倆有小孩同框也正常吧，但千萬不要重新在一起啊！」當年張雨劍和吳倩從談戀愛到結婚生女，從不承認她，甚至還在節目上與虞書欣曖昧炒CP，後來張雨劍宣布離婚，才提到吳倩名字，被網友罵翻。

現年31歲的吳倩憑藉出演電視劇「何以笙蕭默」走紅，2019年演出青春偶像劇「我只喜歡你」，與現年33歲的男星張雨劍假戲真做，緋聞傳了2年，直到2021年被爆出隱婚生子，兩人才承認兩人已婚並育有一名女兒，怎料吳倩在2022年2月14日宣布與張雨劍離婚。

吳倩後來上真人秀節目「中國有滋味」與Ella陳嘉樺談到感情話題時直言，男人對女人的要求應該要是對等的，「在家幫你帶孩子、做家務的時候，你就不能嫌棄她不工作、不獨立」；吳倩還說，若男人要求女人獨立自主，「就不能要求她在家裡幫你洗衣做飯、帶孩子」，似乎話中有話，直指婚變的真正原因。

吳倩今年接連以戲劇「去有風的地方」、「三分野」再度走紅，還登上實境秀「乘風破浪2023」（又稱「浪姐4」），堪稱事業運爆棚。

網友在香港迪士尼偶遇吳倩與張雨劍帶女兒出遊。（取材自微博）
網友在香港迪士尼偶遇吳倩與張雨劍帶女兒出遊。（取材自微博）

迪士尼 聖誕節 香港

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