謝霆鋒鴿腦一口吞嚇壞網友 「從小都是這樣吃的」

謝霆鋒挖出鴿腦吃下，嚇壞一票網友。(視頻截圖)

港星謝霆鋒 近來愛情事業兩得意，不僅和王菲感情甜蜜，自家品牌「鋒味」也經營得有聲有色。近日，他分享一段在西餐廳大啖美食的影片，卻因為「吃鴿腦」嚇壞不少網友。

香港 01報導，謝霆鋒日前於抖音上傳探店片段，這次他去的是一間位在內地的西餐廳，共品嘗了四道菜，包括自製麵包配胡蘿蔔牛油、炭烤茄子泥、果木炙烤祟明鴿、紙包黃魚。

謝霆鋒先是對烤麵包讚口不絕，並指麵包「空氣感非常好」，但這句話卻惹來網友嘲諷，「空氣感就是吃了好像沒吃？」而炭烤茄子泥的口感，也獲得謝霆鋒高評價。

接著上來的是果木炙烤祟明鴿，但突然鏡頭一轉，影片左上角出現「以下畫面可能會引起部分觀眾不適，建議謹慎觀看」的字句，下一秒謝霆鋒就用筷子挖出鴿腦，並說，「有很多觀眾朋友不會這麼吃，但是我從小都是這樣吃的，父母說腦子補一下聰明一點。」說完更津津有味地吃下鴿腦，嚇壞一票網友。

據悉，謝霆鋒不是第一次自曝愛吃乳鴿腦，他曾在綜藝「十二道鋒味」中和Angelababy 一起用餐時，爆料「從小我吃乳鴿就有一個怪癖，特別喜歡盯著牠的腦袋吃」，嚇得Angelababy臉色大變，直呼「不敢看」。