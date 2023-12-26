爆料張杰買豪宅跳單 中介公司遭註銷 胡海泉再凍結115萬股權

張杰(左)與謝娜結婚11年，是演藝圈的恩愛夫妻。(取材自微博)

中國高人氣歌手張杰與知名女主持人謝娜夫婦早前遭房仲爆料，買豪宅卻「跳單」，引發熱議，之後張杰夫婦告對方造謠誹謗，近日，企查查APP顯示，上海雅鑾房產經紀有限公司經營狀態由存續變更為註銷。消息一出，網友大呼「終於還張杰一個清白了」、「造謠一張嘴闢謠跑斷腿，請理性吃瓜明辨是非」。

該公司先前曾在網路上發文怒斥張杰、謝娜夫婦2019年購買上海豪宅買豪宅，為了省下巨額中介費，私自「跳單」找房東 簽約，張杰夫婦發律師聲明，闢謠跳單等為不實信息；去年8月，張杰夫婦以名譽權糾紛起訴該公司。今年4月，雅鑾房產經紀公司一審敗訴，法院認定張杰夫婦在中介合同糾紛案中不存在購屋「跳單」行為，駁回雅鑾房產經紀訴訟請求。

另外，天眼查App 顯示，胡海泉新增4條股權凍結訊息，股權被執行的企業均為杭州聚匠星辰數位傳媒有限公司，凍結股權金額合計115萬人民幣，凍結期限自2023月12月22日至2026年12月21日，執行法院均為北京市平谷區人民法院。值得一提的是，不久前，胡海泉所持該公司130萬股權已被凍結。

杭州聚匠星辰數位傳媒有限公司成立於2020年6月，法定代表人、董事長為胡海泉，註冊資本約544.69萬人民幣，由胡海泉、杭州聚匠星辰網絡科技合夥企業（有限合夥）、北京獨巨匠心資訊科技發展有限公司等共同持股。其中，胡海泉為第一大股東，持股約45.9%，認繳出資額250萬元。