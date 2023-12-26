我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

半數人收到不想要的聖誕禮物 退貨愈來愈嚴苛

胡一天滿三十歲 發長文：要學做「小大人」

娛樂新聞組／即時報導
胡一天12月26日滿三十歲當天，罕見在微博發長文。（取材自微博）
胡一天12月26日滿三十歲當天，罕見在微博發長文。（取材自微博）

胡一天12月26日滿三十歲，發長文說：「前三個十年，做了十年『小孩』，十年『小朋友』，十年『小伙子』，往後，可能要不動聲色地去學做個『小大人』了。」立馬湧入大批粉絲祝賀他生日快樂。

胡一天表示：「希望我可以成為讓你們覺得驕傲的存在，也希望每一位朋友始終擁有『愛自己，愛他人』的能力。」粉絲說：「完全感受到他真誠」、「難得的小作文。願你越來越好！」、「啊！他三十！我咋覺得他剛出道啊！」、「從17年的江辰到現在，你依然帥得那麼穩定」。

身高188公分的胡一天，擁有濃眉大眼與精緻輪廓，是許多人心目中標準的校園王子形象；原是模特兒的他，2016年演出《夏至未至》轉戰戲劇圈，2017年在《致我們單純的小美好》飾演傲嬌高冷的學霸江辰一角暴紅，一夕之間就成為許多人心中的男神，圈粉無數。隨後在《親愛的，熱愛的》、《暗戀橘生淮南》、《超時空羅曼史》、《你好，神槍手》等戲劇中表現不俗。

以下是胡一天生日感言全文：

「大家好，我是剛三十歲的胡一天。

好像很迫不及待地想為自己加上一個特殊的前綴，就像小時候迫不及待要長大一樣。明明是平平無奇的兩個數字，放在一起，好像就囊括了我之前所有的人生。

前三個十年，做了十年『小孩』，十年『小朋友』，十年『小伙子』，往後，可能要不動聲色地去學做個『小大人』了。我去過很多地方，也體驗過很多人生，甚至連「生死」都不止體驗過一次。我有一群很愛我的粉絲朋友，站在聚光燈下，我感受過熱情和注目，看到有人表揚我演技進步，也有人指出我表演上的不足。但都沒關係，虛心接受和自我肯定不衝突，只要還在往前走，帶著愛和努力一直往前走。路很長，但路上的風景一定不差。

很幸運，今天地球又轉到太陽第一次照到我的地方，這樣的輪迴，已經整整三十次了。三十歲來臨的這一刻，其實真的沒有特別的感覺，沒有感覺長高，也沒有感覺視力變差，就連成熟的狀態也才慢慢地開始準備去找。只是不再像小時候一樣，急切地渴望長大，而是慢慢明白了，每個時段都有它存在的意義。踏實過好每一個普通又充實的一天，這才是胡一天的一天又一天吧。

希望我可以成為讓你們覺得驕傲的存在，也希望每位朋友始終擁有『愛自己，愛他人』的能力。

最後想說，你好，三十歲的胡一天，很開心認識你！」

上一則

「芭比」奪下年度票房冠軍 狠狠給片商上了一課

延伸閱讀

看完梁朝偉意亂情迷 台女星二度確診慶幸沒害到男神

看完梁朝偉意亂情迷 台女星二度確診慶幸沒害到男神
男性避孕藥 最快十年問世

男性避孕藥 最快十年問世
霍建華被直擊現身上海街頭 粉絲曝光男神素顏模樣驚人

霍建華被直擊現身上海街頭 粉絲曝光男神素顏模樣驚人
一件事重複做十年 李連杰慘曝恐怖後遺症

一件事重複做十年 李連杰慘曝恐怖後遺症

熱門新聞

圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
「我們與惡的距離2」曝光首波演員陣容，包括薛仕凌(左起)、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎等人演出。圖／大慕影藝提供

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

2023-12-23 16:40
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48
安珀赫德在「水行俠」系列從女主角變成小配角。圖／摘自IMDb

安珀赫德剩11句台詞 「水行俠2」登票房冠軍

2023-12-24 14:10
藝人小嫻本名黃瑜嫻，她從高中畢業後直接進入演藝圈發展，沒念大學一直是她心中遺憾，小嫻今在臉書分享，她透過特殊選才甄試考上屏東大學音樂系。圖／取自小嫻臉書

沒念過大學…台女星43歲第1名考上音樂系 系主任也讚

2023-12-22 18:38

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢