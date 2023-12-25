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秦昊5天瘦一圈展變臉式演技 下重話伊能靜跟女兒別探班

記者楊起鳳／即時報導
秦昊為了新戲拒絕伊能靜和女兒探班。（圖：愛奇藝國際站提供）
秦昊為了新戲拒絕伊能靜和女兒探班。（圖：愛奇藝國際站提供）

近年和犯罪推理作品特別有緣的秦昊，這次在愛奇藝新劇「三大隊」中扮演一心想抓到強盜殺人犯的熱血刑警，卻因一場審問意外，讓他淪為階下囚，出獄後憑藉著執念，他再次踏上緝凶之路，長達13年的角色跨度，考驗他的演技，也讓他罕見地喊心累，連老婆伊能靜想帶女兒去探班，他也表示怕自己的狀態沒辦法好好陪母女倆。

「三大隊」剛開始並沒有完整劇本，秦昊向來不接沒看完劇本的戲，但他在看過導演邢鍵鈞寫的2萬字程兵人物介紹並經過幾次深聊後，他便被作品深深打動，答應演出。劇中的角色跨度前後達13年，秦昊表示他跟導演討論過，10年之間很難讓一個人突然變得蒼老，唯一能變的是心態，這也是他認為最難演繹的部分，他把程兵的心境轉變分為在監獄裡、剛出獄時以及和他決定要開始找王大勇時等階段，他透過細膩的眼神，讓觀眾感受到角色的情緒變化也帶動劇情轉折，讓網友大讚「三大隊」是今年收尾的佳作。

秦昊在拍攝「三大隊」期間，另一半伊能靜最懂他的辛苦，她也在微博上發千字文放閃並力挺老公新戲，她先是不忘打趣地表示，探班過他無數的戲，拍「隱秘的角落」時，他對劇裡老婆一臉陰沉，戲外看到她跟女兒來探班，眼神一下溫柔，那瞬間讓她覺得比戲裡還可怕，感覺自己隨時要被他推下山，還自爆她曾在晚上偷偷扯他的頭髮，想確認是不是假髮，逗笑網友。

她接著透露，之前為了「漫長的季節」龔彪一角，他刻意增胖，在她以為他大概一輩子也瘦不回來時，他卻只花了5天時間就瘦了一圈、剃了平頭說要去拍坐牢的戲，他的體重忽胖忽瘦、頭髮忽多忽少，這都是幾個月內的事。嫁給一個能演千奇百異角色的男演員，她的人生也像是奇幻旅程，與他一起經歷每一個角色，看秦昊變臉式演出，謎一樣的體重，她只能在旁目瞪口呆。

她自稱是秦昊的嗜血粉絲，總是期待著他有更高難度、更長篇幅、更細膩的演出，也相信他能不斷翻越難題，用最清冷的表演去傳遞最抽絲剝繭的細節，她寫道「這一年年頭有龔彪，年尾有程兵，我這個粉絲被餵的得飽飽的，非常幸福。」

秦昊為了新戲拒絕伊能靜和女兒探班。（圖：愛奇藝國際站提供）
秦昊為了新戲拒絕伊能靜和女兒探班。（圖：愛奇藝國際站提供）
秦昊演戲很入戲。（圖：愛奇藝國際站提供）
秦昊演戲很入戲。（圖：愛奇藝國際站提供）

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