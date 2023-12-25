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星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

記者杜沛學／台北即時報導
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）

「古裝女神」劉詩詩回歸，「一念關山」從未開播就受矚目，但或許是樹大招風，這部戲總是圍繞各種流言蜚語，從主角私生活到爭戲份，一路到大結局讓戲迷看傻眼，堪稱2023年末最狂「癲劇」。

劉詩詩與「一念關山」男主角劉宇寧在劇中分別是敵對國家的「朱衣衛」、「六道堂」刺客，但都遭自己的國家背叛而心灰意冷，境遇、理念、武功各方面都很相近的兩人上演一段亂世兒女愛情。

劉詩詩(右)與劉宇寧的CP感備受考驗。（圖：iQIYI國際站提供）
劉詩詩(右)與劉宇寧的CP感備受考驗。（圖：iQIYI國際站提供）

劉詩詩不愧是「古裝美人」，「一念關山」中除了依舊美麗，飾演女殺手更添颯爽，每場打戲都漂亮俐落，演技也毫無破綻，可以說全靠她撐起全劇。但整劇看下來，會讓人覺得她的主角光環並無特別突出，反倒是更抬升了男主角與其他配角。

「一念關山」一開播，圍繞著劉詩詩的流言蜚語，無論是與戲有關或無關都幾乎沒斷過，先是傳她與老公吳奇隆婚姻亮紅燈，又有打戲替身爭議，戲迷更精準算出她與劉宇寧各自的出場時長，抗議製作單位偏心，為捧劉宇寧而犧牲劉詩詩。雖說許多話題也算是為戲宣傳，但或多或少影響戲迷觀看感受，很「出戲」地觀察兩人之間的CP感，或是抓看看哪個動作是用替身。

劉詩詩因有「步步驚心」代表作至今依舊讓人印象深刻，在古裝劇領域有一定的地位；而劉宇寧唱紅多部戲劇主題曲，在戲劇中則大多演男配角，或是大女主的陪襯男主角，歌手身分比演員更為人知，因此在「一念關山」中配對劉詩詩，已引發許多「小獅子（劉詩詩粉絲代號）」不滿，再加上被小獅子發現戲份比劉詩詩還多，原本大女主的光環被男主角平分，一度引爆粉絲在網路上「開撕」局面。

劇情前半段，用了很多華麗的鏡頭增添男主角的帥度，劉詩詩飾演的「任如意」為了完成恩人皇后的遺言，纏著劉宇寧飾演的「寧遠舟」要「生孩子」，雖然很有趣，也很有戲劇張力，卻成為「一念關山」成為「癲劇」的開端。

劉宇寧主演「一念關山」已然躍升一線演員。（圖：iQIYI國際站提供）
劉宇寧主演「一念關山」已然躍升一線演員。（圖：iQIYI國際站提供）

會讓「最好的刺客」甘願倒追，「寧遠舟」就必須要很優秀，但「任如意」太過戀愛腦、很多台詞都「降格」，尤其「每個女人都是一朵花，每個男人也都是一棵樹」更引發戲迷不滿，劉詩詩也一度表態：「成為一棵樹。如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼。」被認為不完全認同劇本。

無論寧遠舟與任如意戲中生死相許多麼感人，戲外劉詩詩與劉宇寧的各種爭議，也絕對影響男女主角CP感。雖然劉宇寧被網友評選為最想「抬走」的陸劇男主角，但他憑藉「一念關山」中與劉詩詩平起平坐，已然躍升一線演員，被罵同時依舊名利雙收。

然而，來搶劉詩詩主角光環的還不僅是男主角，「一念關山」後半段更幾乎全是「大配角」的戲，包括「六道堂」每個主要弟兄的情感發展，「領便當」前都有大量鋪陳，有好幾集甚至全無劉詩詩與劉宇寧的戲份。

常華森(左)因「一念關山」收獲的關注度不遜於男主角劉宇寧。（圖：iQIYI國際站...
常華森(左)因「一念關山」收獲的關注度不遜於男主角劉宇寧。（圖：iQIYI國際站提供）

極度搶眼的還有劉詩詩劇中的兩位徒弟，飾演梧國公主「楊盈」的何藍逗，以及安國長慶侯「李同光」的常華森，兩人的角色在劇中上演「養成計畫」，因此有很多反轉、前後差異極大，挑戰演員演技，也讓觀眾對這兩人印象深刻。

「楊盈」是冷宮中長大的公主，為了嫁給心儀的男子而女扮男裝到敵國出任務，從原本的小嫩嫩，到冷靜面對敵國的各種羞辱，甚至手刃算計自己的負心漢，小公主一夕之間長大，不惜以自己的婚姻當籌碼，為國家爭取利益。

「李同光」的設定是安國長公主與面首（男寵）所生的兒子，雖流著皇家血脈卻一直自卑，未達自己的目的，勾結皇帝舅舅的妃子，最瘋狂的則是他深愛師父「任辛（任如意）」，達痴狂變態程度，可以從原本面無表情，但一見到劉詩詩就一秒魔怔。常華森角色亦正亦邪，因「一念關山」收穫的關注度不遜於劉宇寧。

何藍逗(左)與常華森的角色都有極大轉折、挑戰性。（圖：iQIYI國際站提供）
何藍逗(左)與常華森的角色都有極大轉折、挑戰性。（圖：iQIYI國際站提供）

何藍逗與常華森的角色都有極大轉折、挑戰性，比起心性穩定的男女主角都有更大的發揮空間，對於新人演員來說，是很好的發展機會，相信在「一念關山」後，會受到更多的矚目。從抬高劉宇寧當男主角，到讓新人演員有頗多嶄露頭角的空間，製造新血演員或許是這齣「癲劇」最成功的結果。

最後讓網友大傻眼的，便是結局發展，男女主角看似都戰死，但卻硬要「HE（Happy Ending）」，出現了疑似是任如意與寧遠舟的小孩，最後也沒有交代清楚，成為開放性結局，留給戲迷去猜，到底是現實還是幻想？

網友形容是「癲劇」，或許是因這部劇有許多太過大膽的嘗試，包括男主角人選、所有要角幾乎全部死光的結局，很瘋癲，因為它顛覆了一般觀眾對大古裝戲的期待；最終也回歸到，因有劉詩詩扛下所有觀眾的引頸期盼，才能有如此大膽的「癲劇」呈現，觀眾能否接受？反正結論都是創造了話題與收視率，所有人都不虧，只留下滿場「小獅子們」的忿忿不平。

劉詩詩「一念關山」中的主角光環被削弱。（圖：iQIYI國際站提供）
劉詩詩「一念關山」中的主角光環被削弱。（圖：iQIYI國際站提供）

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