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陳學冬新劇塵封4年終要播 與宋軼大談異國戀

娛樂新聞組／綜合報導
「漂洋過海再愛你」由陳學冬搭檔宋軼演出。(取材自微博)
「漂洋過海再愛你」由陳學冬搭檔宋軼演出。(取材自微博)

由陳學冬、宋軼主演的都市愛情劇「漂洋過海再愛你」近日官宣定檔，這部電視劇拍攝於2019年，已經塵封4年，原名為「南十字星浪漫筆記」。據悉，這部戲有早期韓劇的風格特徵，瞄準的是年輕女性觀眾。

「漂洋過海再愛你」敘述上海女孩夏緣（宋軼飾）事業穩定後向交往三年的男友宋航宇提出結婚時，男友突然失蹤了。夏緣打聽到宋航宇去了澳洲，於是放下一切給自己一年的時間前往澳洲尋找宋航宇。陳學冬則飾演在上海與夏緣有過節的郝未來，因父親企業破產，被父親安排到澳洲打工磨練。

兩人經歷過許多波折，最後夏緣徹底放下過去，與郝未來攜手迎接新生活，郝未來也在夏緣的陪伴下接受破產並且重新振作創業。

自2012年開始，陳學冬就憑藉著根據郭敬明長篇小說改編的「小時代」系列電影中的出色表現而備受矚目。他在片中飾演的周崇光溫柔純真，形象深入人心。這次在新劇中，他將與實力派女星宋軼搭檔，展現一段充滿波折卻又浪漫至極的愛情故事。

今年2月份，陳學冬突然發文稱自己出車禍了，引發不少粉絲擔心。今年9月，陳學冬再次發文稱自己已經完成了第三次手術，不難看出，從2月份到9月份，大半年的時間，陳學冬已經進行了三次手術，看來這次的車禍還挺嚴重。如今，陳學冬終於有新劇要播出了，粉絲聽了非常開心。

而女主角宋軼這兩年演過不少膾炙人口的電視劇，人氣大漲，更在拍攝「長風渡」時傳出和白敬亭假戲真做。

宋軼這兩年演過不少膾炙人口的電視劇，人氣大漲。(取材自微博)
宋軼這兩年演過不少膾炙人口的電視劇，人氣大漲。(取材自微博)

澳洲 破產 韓劇

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