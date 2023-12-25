放閃過頭？金莎紅毯熱吻小男友 沒想到慘丟戒指

金莎(右)在紅毯上公然與小19歲男友孫丞瀟接吻。(取材自微博)

42歲女星金莎，近期偕同小19歲男友孫丞瀟參加真人秀綜藝「愛的修學旅行」，被吐槽像是「媽媽帶兒子」，但她不理會流言，日前出席時尚活動時，與男友在紅毯當眾親吻，高調放閃，不過當晚她就發文稱，「參加活動戒指丟了」。

當天，金莎帶著孫丞瀟參加搜狐時尚盛典，在走紅毯時，公然在舞台上熱吻小男友，其熱戀程度連年輕人都自愧不如。但有網友認為，這個舉動太辣眼睛，實在不妥。

甚至有一部分網友直接辣評，上一個在紅毯上高調秀恩愛的人還是王寶強，他與馬蓉結婚期間，可謂愛得轟轟烈烈，兩人的紅毯之吻一度轟動了全網，然而最後卻以離婚收尾，正所謂愛得越高調，摔得越慘。

令人意外的是，金莎前腳熱吻完小男友，當晚就發文全網找戒指，她說，「今天參加活動戒指丟了，有沒有人撿到一枚戒指，如圖上這樣，如有撿到還麻煩私信金莎工作室，十分感謝。」

有網友吐槽金莎秀恩愛過頭了，才會戒指掉了都不知道。幸好隔天下午已經尋回。

此外，金莎當天也回應自己被指「公費戀愛」一事，她稱公費戀愛就是一邊工作一邊戀愛，自己兩手抓，也做到了今年事業愛情雙豐收。孫丞瀟則表示「公費戀愛」是一件很幸運的事。