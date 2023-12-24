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Baby帶兒吃飯野生照太美 遭疑「假偶遇」真擺拍

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy的偷拍照疑似加了濾鏡。(取材自微博)
Angelababy的偷拍照疑似加了濾鏡。(取材自微博)

中國女星Angelababy（楊穎）9月間爆出「瘋馬秀」事件後，疑似遭到「軟封殺」，神隱了2個月。近日，有網友在餐廳偶遇與家人聚餐的Angelababy，並PO出她的近照，卻被眼尖網友發現，照片拍得異常清晰，且疑似加了冷白皮濾鏡，被質疑是「擺拍」。

該名網友寫道，「和朋友去吃飯，結帳往外走的時候，一下子看到一個美女，巨眼熟，仔細看一看是Angelababy！在人群裡真的很亮眼，目測應該是帶著孩子出來和其他小朋友一起吃飯，孩子馬賽克，保護小朋友。這偶遇的事居然也發生在我身上了。」

照片中所見，帶著咖啡色棒球帽的Angelababy，滿眼寵溺照顧兒子小海綿，雖然打扮低調，但在人群中依然相當亮眼。

不過，有眼尖網友看了照片後，提出兩點質疑，包括照片拍得太過清晰，還有疑似加了濾鏡，不少人紛紛留言「好明顯的擺拍」、「偷拍還開冷白皮濾鏡」、「偶遇？這是同桌了吧」，還有網友說，「刻意發親子照想洗白試水」。

據悉，Angelababy在瘋馬秀事件後，幾乎失去所有工作機會，她前些日子為甘肅地震捐贈物資，獲得上海復星公益基金會點名感謝，網友也紛紛大讚她的善舉，只是復出之路似乎不見曙光，微博帳號也仍被禁言中。

Angelababy在瘋馬秀事件後，所有工作皆停擺。(取材自微博)
Angelababy在瘋馬秀事件後，所有工作皆停擺。(取材自微博)

Angelababy 咖啡 甘肅

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