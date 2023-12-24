42歲演肖戰媽？金莎嘆年齡危機 朱丹急喊：我一定去

42歲中國女星金莎自曝劇組找她演肖戰媽媽。（取材自微博）

42歲中國女星金莎向來話題性十足，近期更帶了小19歲的男友孫承瀟參加了戀愛實境秀「愛的修學旅行」，被網友嘲諷像是母子，但她也大方自嘲「歡迎找我演媽」，實際上，她也透露真的有劇組，詢問她是否能演肖戰媽媽。

金莎在「愛的修學旅行」提到，首度感到年齡危機是「有劇組讓我演肖戰的媽媽」，現場的女嘉賓都露出驚訝的表情，金莎隨後再次強調「真的」。

在她隔壁的朱丹也立刻跳起來，激動說「我一定去，以後推薦我行不行」。網友搞笑留言表示支持朱丹「我也要演肖戰媽媽」、「我和姊姊（朱丹）想法一樣」、「能和肖戰同框，讓我演一棵樹也可以」、「我願意演肖戰媽媽」。

金莎交往小19歲男友孫承瀟，曾在個人社交帳號上回應戀情爭議，「我的人生編劇是我自己，只想認認真真看當下」，還希望網友給自己社恐的男友多一點時間，「對社恐的瀟瀟稍微友善一點點，不是說學表演的人就不可能社恐，再給一點點時間」。孫承瀟則表示自己非常愛金莎，「一開始我確實非常焦慮，因為我和一位當年的『國民女神』交往…人們可能會認為我是為了利益而追求她，但我真的非常愛她，我會照顧她，為她做飯，我只能做好自己。」