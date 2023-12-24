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中國「綠葉」男星家藏4噸金條？ 挨轟炫富他親揭真相

娛樂新聞組／綜合報導
網瘋傳于洋家中有4頓金條。（取材自微博）
網瘋傳于洋家中有4頓金條。（取材自微博）

中國「綠葉」男星于洋近日遭瘋傳個人收藏室裡擺滿金條，估計有4噸，價值高達人民幣20億(約2.8億美元)，引起軒然大波，質疑他炫富炒作，逼得他趕緊出面澄清影片真相。

于洋的友人日前上傳一支影片，是于洋走進收藏室，裡面擺滿各式名酒，之後他打開金庫，金磚層層堆疊，有專家評估重量至少4頓，價值起碼人民幣20億，讓網友嘖嘖稱奇，也質疑于洋名氣不大，為何會有如此可觀的財產，喊話要警方「查一查」。也有人認為金條看起來像假的，質疑他炒作和炫富，對此，于洋也發文澄清，表示影片場景是幾個月前拍戲的樣品屋，朋友覺得有趣拍著玩的。

對此，于洋在社群做出回應，澄清該影片是幾個月前拍戲勘景時，在道具樣板間裡面和朋友拍著玩的，「本人沒有任何像網友所說宣傳及炫富、炒作等目的，本人就是一名普通得不能再普通（的）演員，拍戲多年也從來沒有用自己的任何方式去為自己做宣傳。」

他也強調自己沒有宣傳、炒作、炫富的目的，「明眼人一看就能看出來是假的在玩鬧的一條視頻，為何能讓某些網友們借題發揮」，並表示這兩天才關注到那些評論，「有人在我本人都不知情的情況下，給我寫出了那麼多我自己都不知道的故事。」

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