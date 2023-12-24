戲說從頭／「一念關山」大結局 3敗筆被譏爛尾

劉詩詩(右)與劉宇寧(左)合演的武俠劇「一念關山」，大結局被罵爛尾。（取材自微博）

古裝傳奇大劇「一念關山」迎來大結局，部分觀眾表示心情複雜「連哭六集到結局」替角色們的命運感到意難平，演員群也在社群發文告別角色，表達了他們對於角色的留戀和不捨，眾多劇粉喊道：「這不是古偶劇，是公路傳奇」。最後一集播出，豆瓣分數卻一路暴跌，從7.5分狂跌至6.9分，網友認為原本開播一片好評會出現這種窘況，完全是因完結篇的「3大敗筆」，包括大女主劇變調、男主角戰死原因遭魔改、刻意悲劇收尾。

劉詩詩 在訪問中提到以任如意作為古裝劇回歸只是因為剛好緣份到了，加上與以往的角色差異性很大，角色本身的核心思想很有觸動，對於自己和任如意哪些地方相像，她表示：「從來不會覺得自己和角色哪裡像，更多的是會去體會她、感知她，與角色產生共情，這個才是最重要的。」

另外，劉詩詩也形容在「一念關山」中飾演的兩個角色是不同狀態的時期，任辛很多時候像一個工具人、像一個孤狼，很獨立，對她來說感情上唯一顧忌的就是昭節皇后，到任如意的時候，通過寧遠舟（劉宇寧飾）和關山小隊的認識、暸解，慢慢懂得什麼是夥伴，對於情感才開始有了認知，也因為劉詩詩的精湛演技和行雲流水的打戲，讓網友不僅稱「古裝是劉詩詩的統治區」，還紛紛讚道：「劉詩詩演活了任如意」「看劉詩詩打戲感覺真的會武功」。

由於「一念關山」熱度飆升，飾演寧遠舟的劉宇寧成焦點，這次接受了許多媒體採訪，他表示，面對再多紛擾，劉宇寧依然真誠的回應一切，除了業內與劉宇寧合作過的工作人員都誇他是最好的合作對象，不僅配合度高、言之有物，眾多網友也紛紛表達：「劉宇寧一直很暖、很有禮貌」「希望大家可以不帶偏見了解他」「真誠善良的人值得被尊重」