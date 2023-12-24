楊冪新片演技獲影評人大讚… 網質疑：收錢了吧？

許久未拍電影的楊幂難得有新片上映。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪 主演的新片「沒有一頓火鍋解決不了的事」，日前在海南島國際電影節首映，據悉，這是她繼2018年的「寶貝兒」之後，再次拿下電影第一番位。而這部電影獲得不少影評人的高評價，但也有網友質疑「收錢了吧？」

許久未拍電影的楊幂難得有新片上映，引起不少粉絲關注。但這部片當時傳出只花了28天拍攝，一度被不少網友質疑「太神速」，「圈錢容易」。不過，首映之後，大批影評人給出評價，口碑意外不錯。

據悉，「沒有一頓火鍋解決不了的事」是一部懸疑犯罪喜劇電影，楊冪被指在片中造型讓人眼前一亮，「戲分有驚喜，到了中段表演風格和前半段完全不同，是之前從未在她的作品中見到過的形象與感覺。」還有影評誇，「楊冪和其他四位主演勢均力敵」。

不過，有網友從曝光的預告中發現，短短幾個鏡頭，楊冪的台詞讓人一秒重回「小時代」，評論區更出現「有楊冪注定不好看」這樣的回應。還有網友直指被影評人「騙」了太多次，因此質疑楊冪新片的好評是「收錢了吧」。

據了解，「沒有一頓火鍋解決不了的事」講述四個互不相識的人在戲院後台庫房分贓物，竟意外牽扯進一樁命案，一頓熱辣滾燙的火鍋翻滾著層出不窮的懸疑，貪婪和欺騙引發連續逆轉。終於，四人特殊身份漸漸浮出水面，神秘的真相也呼之欲出。主要演員包括，楊冪、于謙、田雨、余皚磊、李九霄等人。