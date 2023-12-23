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「一念關山」大結局劉詩詩訣別掀淚海 3大敗筆被譏爛尾

記者楊起鳳／即時報導
「一念關山」大結局被罵爛尾。(圖:愛奇藝國際站提供)
「一念關山」大結局被罵爛尾。(圖:愛奇藝國際站提供)

中國古裝傳奇大劇「一念關山」迎來大結局，部分觀眾表示心情複雜「連哭六集到結局」替角色們的命運感到意難平，演員群也在社群發文告別角色，表達了他們對於角色的留戀和不捨，眾多劇粉喊道：「這不是古偶劇，是公路傳奇」。最後一集播出，豆瓣分數卻一路暴跌，從7.5分狂跌至6.9分，網友認為原本開播一片好評會出現這種窘況，完全是因完結篇的「3大敗筆」，包括大女主劇變調、男主角戰死原因遭魔改、刻意悲劇收尾。

劉詩詩在訪問中提到以任如意作為古裝劇回歸只是因為剛好緣份到了，加上與以往的角色差異性很大，角色本身的核心思想很有觸動，對於自己和任如意哪些地方相像，她表示：「從來不會覺得自己和角色哪裡像，更多的是會去體會她、感知她，與角色產生共情，這個才是最重要的。」

另外，劉詩詩也形容在「一念關山」中飾演的兩個角色是不同狀態的時期，任辛很多時候像一個工具人、像一個孤狼，很獨立，對她來說感情上唯一顧忌的就是昭節皇后，到任如意的時候，通過寧遠舟（劉宇寧 飾）和關山小隊的認識、暸解，慢慢懂得什麼是夥伴，對於情感才開始有了認知，也因為劉詩詩的精湛演技和行雲流水的打戲，讓網友不僅稱「古裝是劉詩詩的統治區」，還紛紛讚道：「劉詩詩演活了任如意」「看劉詩詩打戲感覺真的會武功」。

由於「一念關山」熱度飆升，飾演寧遠舟的劉宇寧成焦點，這次接受了許多媒體採訪，他表示，面對再多紛擾，劉宇寧依然真誠的回應一切，除了業內與劉宇寧合作過的工作人員都誇他是最好的合作對象，不僅配合度高、言之有物，眾多網友也紛紛表達：「劉宇寧一直很暖、很有禮貌」「希望大家可以不帶偏見了解他」「真誠善良的人值得被尊重」

劉詩詩

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