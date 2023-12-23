趙露思被爆耍大牌 劇組替身平反：沒有人不喜歡她

趙露思近期黑料纏身。（取材自微博）

中國新生代女星趙露思近年演出多部熱門劇，但人紅是非多，近期網路上又流傳她「爆粗口罵吳磊」的影片，讓她的甜美形象大扣分，引發熱議；不過，趙露思在新戲「神隱」中的替身徐蘭迪出面力挺，表示趙露思私底下是個溫暖善良的人，直言與她相處後「沒有人會不喜歡」。

綜合媒體報導，趙露思近期被連環爆黑料，包括拍戲在休息室擺臭臉耍大牌、或是拍「星漢燦爛」時對同劇男主角吳磊罵髒話；對此，徐蘭迪近日在微博 發長文，為趙露思平反。

徐蘭迪說，趙露思平時相當關心劇組人員，在「神隱」拍攝期間，徐蘭迪經常收到趙露思的關心：「妳生病好點了嗎」、「妳昨天去哪啦」、「小心崴腳（扭傷腳）」等等，還大讚趙露思連自己生病時也不忘去關心別人，就算時隔一年多，徐蘭迪腦中仍不時會浮現她溫暖善良的樣子，直呼遇到「神隱」劇組和趙露思「很幸運」；因此有身邊朋友聽聞趙露思耍大牌時，她馬上跳出來澄清。

徐蘭迪說，某次聚會中被問到「趙露思在片場是不是都在罵人？」她回應，「那些都是假的啦」，並直言：「如果和趙露思相處過，沒人會不喜歡她。」「露思是個陽光、真誠的女孩，每次我都能從她身上吸取正能量，跟她相處過的人才能感受到她身上的那股力量，這次跟她合作很愉快。」

徐蘭迪坦言，沒想到以這樣的方式上熱搜，許多網友看到徐蘭迪的發文也都被感動，紛紛表示，「感謝小姐姐發聲」「這就是真心換真心，沒見趙露思出來闢謠，她的好會有別人會替她說」、「人紅真的會招黑，看看一起工作的人說的比較可信」；但也有人感嘆，「喜歡她的自然會喜歡，不喜歡她的說破嘴皮子也不會改變對她的偏見」。