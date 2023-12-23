我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

趙露思被爆耍大牌 劇組替身平反：沒有人不喜歡她

娛樂新聞組╱綜合報導
趙露思近期黑料纏身。（取材自微博）
趙露思近期黑料纏身。（取材自微博）

中國新生代女星趙露思近年演出多部熱門劇，但人紅是非多，近期網路上又流傳她「爆粗口罵吳磊」的影片，讓她的甜美形象大扣分，引發熱議；不過，趙露思在新戲「神隱」中的替身徐蘭迪出面力挺，表示趙露思私底下是個溫暖善良的人，直言與她相處後「沒有人會不喜歡」。

綜合媒體報導，趙露思近期被連環爆黑料，包括拍戲在休息室擺臭臉耍大牌、或是拍「星漢燦爛」時對同劇男主角吳磊罵髒話；對此，徐蘭迪近日在微博發長文，為趙露思平反。

徐蘭迪說，趙露思平時相當關心劇組人員，在「神隱」拍攝期間，徐蘭迪經常收到趙露思的關心：「妳生病好點了嗎」、「妳昨天去哪啦」、「小心崴腳（扭傷腳）」等等，還大讚趙露思連自己生病時也不忘去關心別人，就算時隔一年多，徐蘭迪腦中仍不時會浮現她溫暖善良的樣子，直呼遇到「神隱」劇組和趙露思「很幸運」；因此有身邊朋友聽聞趙露思耍大牌時，她馬上跳出來澄清。

徐蘭迪說，某次聚會中被問到「趙露思在片場是不是都在罵人？」她回應，「那些都是假的啦」，並直言：「如果和趙露思相處過，沒人會不喜歡她。」「露思是個陽光、真誠的女孩，每次我都能從她身上吸取正能量，跟她相處過的人才能感受到她身上的那股力量，這次跟她合作很愉快。」

徐蘭迪坦言，沒想到以這樣的方式上熱搜，許多網友看到徐蘭迪的發文也都被感動，紛紛表示，「感謝小姐姐發聲」「這就是真心換真心，沒見趙露思出來闢謠，她的好會有別人會替她說」、「人紅真的會招黑，看看一起工作的人說的比較可信」；但也有人感嘆，「喜歡她的自然會喜歡，不喜歡她的說破嘴皮子也不會改變對她的偏見」。

微博

上一則

黃心穎高調認錯 願當面向鄭秀文、馬國明道歉

下一則

最美歐巴桑陳美鳳 年輕族群幻想對象

延伸閱讀

趙露思穿深V禮服搭外套領獎 卻喊「忘記脫毛衣」

趙露思穿深V禮服搭外套領獎 卻喊「忘記脫毛衣」
趙露思穿深V性感禮服上台領獎 承認「忘了一件事」… 網笑翻

趙露思穿深V性感禮服上台領獎 承認「忘了一件事」… 網笑翻
要有容忍義務？ 趙露思告酸民敗訴上熱搜

要有容忍義務？ 趙露思告酸民敗訴上熱搜
片場爆粗口影片外流… 趙露思告酸民敗訴 網喊真慘

片場爆粗口影片外流… 趙露思告酸民敗訴 網喊真慘

熱門新聞

ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
「驚奇隊長2」締造漫威史上空前敗績。圖／摘自IMDb

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

2023-12-18 14:44
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30
捅死大馬女歌手許佳玲的兇手運送屍體的畫面被拍下。(截取自噓！星聞影片)

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023-12-20 09:48

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦