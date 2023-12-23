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34年再合作 劉德華、林子祥「回春」合唱經典曲

記者梅衍儂／綜合報導
劉德華（左）和林子祥的AI回春照片驚豔粉絲。(圖：台灣映藝提供)
劉德華（左）和林子祥的AI回春照片驚豔粉絲。(圖：台灣映藝提供)

天王劉德華邀林子祥為主演電影「潛行」合唱宣傳曲「難為正邪定分界」，片中劉德華飾演反派，林子祥暗示：「我拍戲都想做個反派，永遠都沒機會演。」劉德華心領神會，立刻邀請他拍片，承諾只需拍30個工作天，還保證每日有10小時睡眠，利誘對方復出。

劉德華這次擔任監製兼主演，角色「林陣安」的英文名跟林子祥一樣叫「George」，林子祥笑說，華仔都沒跟他拿版權；劉德華趁機邀他拍片，笑說：「我們拍過年的那種賀歲電影，開開心心的就好了，其實我也不知道夠不夠錢請你。」還提到主演的經典片「童夢奇緣」，直呼可以跟林子祥演兩父子，不過林演兒子。

說起兩人拍片淵源，劉德華第一部擔任重要角色的電影，正是1982年跟林子祥合演的「投奔怒海」，而上一次合作是34年前的「最佳男朋友」。這次兩大巨星翻唱經典廣東歌「難為正邪定分界」，重新編曲的版本中有Rap，問到誰詮釋「魔鬼」的部分，林子祥接受訪問時搶著說：「劉德華怎麼可以做魔鬼。」

劉德華反誇林子祥唱功無人能敵，大讚林子祥演繹得相當有層次。MV則以AI技術創作，畫面呈現出兩位巨星多個動畫造型，包括驚喜回春模樣。

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