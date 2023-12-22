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「甄嬛」迷再等等 隔12年的93集完整版有望播出

娛樂新聞組╱即時報導
導演鄭曉龍鬆口93集完整版再準備，現在卡在審查部分。圓為甄嬛（左）沒能跟相愛的果郡王廝守到最後。（取材自豆瓣電影）
導演鄭曉龍鬆口93集完整版再準備，現在卡在審查部分。圓為甄嬛（左）沒能跟相愛的果郡王廝守到最後。（取材自豆瓣電影）

孫儷主演的76集的宮鬥劇「後宮甄嬛傳」在2011年開播至今，還會有電視台或YouTube頻道不時重播。上個月飾演「果郡王」的男星李東學出席「甄嬛傳文化傳承體驗特展」時，透露播出93集的可能，導演鄭曉龍22日出席時尚盛典，驚喜透露當年刪減的素材正在重新整理，將會播出完整版

綜合媒體報導，「後宮甄嬛傳」播初至今12年時間，總共76集也讓人不斷反覆考究，甚至衍生出「甄嬛學」。上個月飾演「果郡王」的男星李東學出席「甄嬛傳文化傳承體驗特展」時，轉述了製片人的話，表示如果能出93集完整版，能解釋許多網友的疑問，直言：「是個巨大的驚喜。」

2011年播出的《後宮甄嬛傳》至今仍受到大批觀眾的喜愛。圖為蔣欣（左）、蔡少芬在...
2011年播出的《後宮甄嬛傳》至今仍受到大批觀眾的喜愛。圖為蔣欣（左）、蔡少芬在「後宮甄嬛傳」飾演的華妃、皇后。(取材自微博)

據報導，「後宮甄嬛傳」導演鄭曉龍透露正在整理過去刪掉的片段，打算集結後播出「完整版」，回饋12年來喜歡並持續支持的粉絲們；但鄭曉龍也補充說明，到時候能不能「完整」播出不是他說了算，因為還是得通過審查。

而在「後宮甄嬛傳」中飾演女主角甄嬛妹妹之一的「浣碧」藍盈瑩也有現身時尚盛典，受訪時不小心說溜嘴，提到她與果郡王這條線被剪掉挺多的，脫口後才想起自己不該說，慌張模樣全被捕捉下來。

「後宮甄嬛傳」隔12年有望播出完整版，不少死忠劇迷都浮出來發聲，「非常期待，我願意等」、「哇隔了10幾年還有這麼強的售後服務啊」、「分三、四部我都願意看，快點生出來吧」、「有生之年，我求你快把東西交出來」。

孫儷 YouTube

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