港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

張繼聰（右）30年後已變身帥氣猛男，杜德偉（左）凍齡神顏完全無變化。(取材自臉書)

61歲港星杜德偉以一首「脫掉」紅遍大街小巷，狂野不羈形象深受歡迎。去年他因參加「披荊斬棘的哥哥2」人氣再上漲，連帶過往貼文也被翻出來討論，其中1張是他與童星出身的港星張繼聰，相隔30年再合照，0變化凍齡模樣震撼不少人，在網路超過1.3萬按讚。

綜合媒體報導，這兩張對比照是張繼聰於2018年上傳一張1988年與杜德偉的合照，對比2018年兩人同框，只見童星的他已經是鬍鬚男，髮際線些許倒退，身旁的杜德偉幾乎完全沒有變。

杜德偉今年8月還到台灣棒球場開唱。（圖：杜德偉工作室提供）

杜德偉與張繼聰合照近日在網路社團瘋傳，網友驚嘆「杜德偉30年不變」、「張繼聰現在的樣子都老過杜德偉」、「好恐怖呀！張就老成這樣，Alex的樣子沒變過」、「經常在炮台山見到他，有時一起搭電梯，他好有禮貌」。

杜德偉出生於1962年，是中國、西班牙、菲律賓混血兒，在香港 唸完中小學後，就與家人移民加拿大 ，1985年回港參加TVB新秀歌唱大賽，一參加歌唱比賽就奪得冠軍，1990年在台灣推出專輯時，以前衛，野性、不羈的打扮而迅速攻佔許多年輕人的心。

2004年香港男歌手杜德偉以一首歌「脫掉」走紅港台兩地。當年只要前奏音樂一出來，就立即炒熱現場氣氛，不但成各大KTV點播熱門歌曲，同時更是各排行榜的熱門歌曲。當時他在表演時大秀六塊腹肌的好身材，性感與狂熱的野性，讓許多熟男熟女為之瘋狂，成為當時紅遍港台的男人。