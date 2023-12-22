「科目三」席捲 楊麗萍舞團也搖擺 硬漢男星拒跳

楊麗萍舞團謝幕跳《科目三》，台下觀眾驚呼。（取材自微博）

網路爆紅舞蹈「科目三 」席捲各界，有人笑稱「科目三之亂」，不僅俄羅斯皇家 芭蕾舞團、世界拉丁舞冠軍Joanna Leunis之前跳過，許多大陸藝人紛紛跳起來，男星張譯、李晨、魏晨出席「三大隊」電影活動時，被影迷cue合跳。一向以優雅舞蹈動作著名的楊麗萍舞團，也在舞台上跳「科目三」，網友大喊：「我的底線沒了」、「楊麗萍的藝術傲氣呢」。

正在熱映的犯罪電影「三大隊」，主角張譯、李晨、魏晨在到深圳站宣傳時，台下一名觀眾突然要求合跳「科目三」，現場一片噓聲，他依然興奮並起身示範，一票演員一臉尷尬。當舞蹈結束後，影帝級的硬漢演員張譯直言說：「我們還是很想聽一聽深圳朋友對這部電影的解讀，不希望我們把時間放在跳舞上，我希望閒暇的時間陪大家玩。」並問現場觀眾：「你們覺得這場合，合不合適？」現場也響起歡呼大喊：「不合適！」張譯此舉不僅獲得現場喝采，更在微博掀起討論。

楊麗萍舞團謝幕跳《科目三》，台下觀眾驚呼。（取材自微博）

而被稱為「孔雀公主」的楊麗萍，以獨創「雀之靈」獨舞演出而揚名海內外，透過優雅舞蹈動作，呈現孔雀的美。沒想到，楊麗萍舞團21日在演出謝幕時，大批舞者跳起「科目三」，讓現場觀眾也不敢相信，驚訝表示「真的假的」。

來源：@qiwenshuo

畫面一出，網友紛紛驚訝表示「此刻我對科目三的厭惡溢出來了」、「楊麗萍的藝術傲氣呢」「我的底線沒了」、「這個世界已經瘋了」、「春晚讓我看這個接受不了」，不過也網友不這麼認為，「本來藝術這種東西就是雅俗共賞的」、「外國跳就說文化輸出成功，國內自己跳就說土不入流，建議不要太雙標。跳什麼都是自由，不愛看就別看」。