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和關曉彤交往6年5傳婚訊 鹿晗怒轟平台「謠言放大機」

娛樂新聞組／綜合報導
網友紛紛為鹿晗喊話，要狗仔「放了他吧」。(取材自微博)
網友紛紛為鹿晗喊話，要狗仔「放了他吧」。(取材自微博)

中國男星鹿晗自從2017年官宣與小七歲的女星關曉彤交往後，兩人一舉一動成為媒體關注焦點。交往六年來，兩人「祕婚」傳聞不斷，近日，又有八卦媒體爆料兩人在關曉彤生日時已領證結婚。對此，鹿晗工作室表示為不實資訊，還痛斥平台與媒體不要成為謠言放大機。

有自媒體不久前才爆料鹿晗和關曉彤感情出狀況，兩人正在吵架，近日知名狗仔「劉大錘」也在直播中暗示「G姓女星」和「L姓男星」秘密領證，還說G姓女星曾要求男方投資家人事業，男方卻不願意，小倆口因此爆發爭吵。網友據此猜測可能是鹿晗與關曉彤，而「鹿晗關曉彤領證」關鍵字也隨之衝上熱搜。

其實，鹿晗與關曉彤交往以來不時傳出結婚消息，2019年、2021年、2022年以及今年都曾多次傳出過婚訊，但皆被澄清，而這次已經是兩人第5次傳出結婚消息。

對於交往6年「結5次婚」，有不少網友喊話狗仔，能不能放了鹿晗，「三天三熱搜，全是口頭聽說，我都氣笑了」，還有人說，「一年365天，鹿晗有100天被分手，100天被領證，100天被結婚，剩下65天被罵」。

對此，鹿晗工作室強硬表示已向各平台發函要求撤除相關熱搜，也發聲闢謠，「最近一段時間，鹿晗先生一直不斷遭受各種謠言困擾，我們也希望各個平台方，尤其是流量大影響範圍廣的平台以及媒體，能在處理相關新聞消息時，盡到審核和監督的義務，不要把一切責任都推給網友，讓編造謠言者盡情享受流量狂歡，當事人卻飽受困擾，人格權益受到不斷侵犯。平台以及媒體應該是信息流動的有效平台，而不是毫無秩序的謠言放大機。」罕見態度強硬。

關曉彤和鹿晗的戀情受到全網關注。(取材自微博)
關曉彤和鹿晗的戀情受到全網關注。(取材自微博)

鹿晗 投資

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