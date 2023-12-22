唐嫣自曝聽不懂王家衛講戲 還爆料：胡歌說他也沒聽懂

唐嫣爆料，王家衛導演是個幽默的人，非常會講戲。(取材自微博)

香港 知名導演王家衛執導的電視劇「繁花」，近日在上海舉辦觀劇路演，主演唐嫣、陳龍、陳國慶、范湉湉亮相宣傳。陳龍自爆和胡歌 已是第六度合作，像是「老夫老妻」。

談到與王家衛導演合作，唐嫣表示，「導演是非常幽默的人，有很多幽默細胞，非常會講戲，他一下子能講到你心裡，感覺一下子就上來了哭戲，好像真的不需要醞釀。」唐嫣表示這三年自己就是汪小姐，演繹起來非常沉浸。

唐嫣還透露和胡歌剛進組時特別緊張，非常認真地聽王家衛導演的指點，聽完後胡歌問唐嫣聽懂了嗎，唐嫣說沒有，胡歌說他也沒聽懂。但後來他們彼此都看到了對方的成長和進步。

對於能夠和「老朋友」胡歌合作，唐嫣和陳龍都難掩興奮，陳龍笑稱這次是和胡歌的第六度合作，一旁的唐嫣打趣，「竟然比我合作的還要多！」陳龍則調侃他和胡歌是老夫老妻，還當場表白老搭檔，「只要跟胡歌演戲，演什麼我都願意，我在戲裡也說過，只要你回頭，我永遠在你身後。」語畢全場笑聲一片。

據悉，「繁花」是香港名導王家衛的首部電視作品，耗費鉅資，籌備3年、拍攝3年才大功告成。故事將圍繞阿寶展開，上世紀九十年代初，煌煌大時代，人人爭上游，阿寶也變成了寶總，成功過，失敗過，在滬上弄潮兒女中留下一段傳奇。有過金碧輝煌，有過細水長流，男男女女，漲漲跌跌，道盡一個時代的情義與至真。