觀影說劇／阮經天投身「怒潮」 用最溫柔的情感拍最狠的戲

阮經天在「怒潮」電影中，「用最溫柔的情感拍最狠的戲」。(取材自微博)

中國動作片「怒潮」目前正在熱映中，張家輝、阮經天、王大陸、陳國坤等在片中演繹了一個特別複雜的情感體系，透過強烈的搏鬥，展現了很強的荷爾蒙張力。

新快報報導，電影「怒潮」講述了橫跨黑白兩道隻手遮天的洪泰集團正值換選之際，神祕殺手陳安（張家輝飾）突然隻身闖入這個是非混亂的漩渦，攪得洪泰集團大亂。身處警察陣營的麥朗汶（阮經天飾）和黑幫陣營的馬文康（王大陸飾）也盯上了他，各方勢力伺機而動。本片直面暗黑犯罪產業鏈議題，以駭人聽聞的社會案件入手，綁架、人口販賣、器官交易、毒品 生意、暴力執法等諸多殘暴罪行被一一揭露。本片在對人性罪惡與正義進行深入探討的同時，引發大眾對社會現實與個人安全問題的思考。

片中，張家輝頂著深藏的鐵漢柔情，一腔孤勇為家人復仇。張家輝認為，自己飾演的陳安身上有反抗精神，「陳安的復仇過程非常熱血，但骨子裡是對家人的珍愛，對正義的守護。」阮經天則表示，飾演的麥朗汶前後經歷了較大的轉變，是一個承受著極大痛苦、非常壓抑的人，需要直面內心的孤單與寂寞，「頹廢、邋遢、被大家看不起，直到最後才有動情的時刻。」

同時，在阮經天看來，這部電影是「用最溫柔的情感拍最狠的戲」。演完這個角色，他深有感觸說：「無論在互聯網上還是在生活中，能夠多關心身邊的人，也許能避免很多悲劇。」

此外，王大陸突破銀幕形象飾演黑幫親信馬文康，看似冷漠卻有血有肉。王大陸對馬文康臉上帶疤造型很滿意，他覺得，這是對角色內心的外化表現，「他背負了很多祕密和壓抑，所以要破壞他的外在和內在，才能慢慢讓觀眾理解他」。