Angelababy甘肅賑災 吳克群捐款100萬 全網讚爆

Angelababy參加甘肅地震賑災行動。(取材自微博)

中國女星Angelababy 因捲入巴黎瘋馬秀風波，不但曝光度大減，連微博 帳號都遭到禁言，形同「軟封殺」，已經有一段時間沒有出現於螢光幕前。不過，近日有公益基金會公開感謝她的暖舉，惹哭粉絲感動地表示，「真的默默做好事」。另外，藝人吳克群捐款100萬元人民幣(約14萬美元)賑災暖舉也曝光，獲全網讚爆。

東森新聞網報導，甘肅 日前發生地震，造成超過百人死傷，救援行動仍在持續當中。對於慘重災情，不少藝人都捐贈款項或物資提供援助。上海復星公益基金會日前更公開標記Angelababy的帳號致謝，透露Angelababy緊急捐贈了防寒衣物、棉帳篷、發電機等應急物資，引來大票粉絲留言說，「公益路上從不缺席」、「Baby也在默默做貢獻」。

另據中時新聞網報導，多位演藝圈明星也紛紛獻愛，投入捐款救援行列，林志玲、黃曉明、張天愛、佟麗婭等藝人聯合捐贈物資到災區，李榮浩、楊丞琳夫婦捐款50萬元、劉宇寧捐款50萬元，吳克群更捐款100萬元賑災。吳克群在微博轉發救災照片，並寫下「致敬所有逆行者，一定保重！祈福甘肅願平安」。

吳克群2018年拍攝電影「為你寫詩」賠光上億元積蓄，當時他努力把錢還清，重返歌手行列再出發，一步一腳印工作的十分辛苦，直到2022年參加「披荊斬棘2」人氣再度翻紅，才有了更多活動邀約。他今年推出新專輯「今天很OK」大獲好評，光是各大音樂節就跑了二、三十場，活動他也是能接盡量接，像個拚命三郎。他也很願意把賺的都捐出去。