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吳宗憲、張蘭直播賣貨認兄妹 贈「原味衣」留念

記者葉君遠／綜合報導
吳宗憲上張蘭直播間又唱又跳氣氛歡樂。(取材自抖音)
吳宗憲上張蘭直播間又唱又跳氣氛歡樂。(取材自抖音)

台灣女星大S前婆婆、汪小菲母親張蘭和吳宗憲搭檔直播賣貨，這到底是什麼組合？兩人見面互相吹捧，吳宗憲打趣笑懷疑兩人上輩子是母子，張蘭聞訊直說「你是我哥呀～千山萬水把你請來」。吳宗憲一聽豪氣說，「兄妹好，我們就兄妹決定了」。另外，張蘭透過微博表示，「告贏大S粉絲」。

兩個「商人」現場大賣張蘭的全家福年菜，網友在下面留言問吳宗憲，「也會推薦給大小S嗎？」吳宗憲笑說當然會啊，沒想到和大S結怨不淺的張蘭一旁變臉，但轉瞬表示不介意，「我還有孫子呢！」

吳宗憲現場還帶來自己的產品卡拉轟天雷，又唱又跳氣氛超歡樂。最後送上穿過的外套給張蘭粉絲，表示是「原味衣」。張蘭也回贈名貴皮草。吳宗憲告訴她，「小菲(汪小菲)每次講到你，眼睛就冒星星，你就像他的一座山。生小孩就是這樣，生養教陪，我和小菲雖然只吃過一次飯，但他來台灣都會找我。」

另據台灣媒體報導，一位名為「徐芳」的微商因多次力挺大S，與張蘭母子鬧上法院。日前張蘭開心透過微博發文表示，「正義可能會遲到，但絕不會缺席。我們相信：正義永存，謠言止於智者。讓我們一起為網絡空間注入正能量」，透露官司結果出爐，雙方協商和解，徐芳寫信公開道歉。

大S 汪小菲 微博

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