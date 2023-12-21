42歲女星自曝年齡危機 差點演肖戰媽媽

金莎自曝差點就演肖戰的媽媽。(取材自微博)

42歲的大陸女星金莎，近日帶著小19歲的男友孫承瀟參加了戀愛實境秀「愛的修學旅行」，引發網友狠酸「看起來像是媽媽帶著兒子」，實際上，金莎在節目中透露自己差點就演肖戰的媽媽。.

肖戰。（圖：Boucheron提供）

綜合報導，在節目中，金莎表示她第一次感受到年齡危機就是「那個劇組讓我演肖戰的媽媽」，現場的女嘉賓都露出驚訝的表情，金莎隨後再次強調「真的」，而在她隔壁按摩的朱丹立馬彈起來，激動說道「我一定去，以後推薦我行不行」。網友搞笑留言表示支持朱丹「我也要演肖戰媽媽」、「我和姊姊（朱丹）想法一樣」、「能和肖戰同框，讓我演一棵樹也可以」、「我願意演肖戰媽媽」。

金莎帶著小她19歲男友參加戀愛實境秀，惹來質疑。(取材自微博)

現實生活中，金莎小19歲的男友孫承瀟被質疑「吃軟飯」， 孫承瀟坦承，被說成吃軟飯，自己也會感到焦慮，但他表示自己非常愛金莎，只能做好自己，無法管別人的看法。「一開始我確實非常焦慮，因為我和一位當年的『國民女神』交往…人們可能會認為我是為了利益而追求她，但我真的非常愛她，我會照顧她，為她做飯，我只能做好自己。」

孫承瀟並表示要相信時間會證明一切。