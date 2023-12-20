吳宗憲、張蘭互認兄妹 千里相會留下「原味衣」互念

吳宗憲上張蘭直播間又唱又跳氣氛歡樂。(取材自抖音)

汪小菲 的媽媽張蘭和台灣主持人吳宗憲搭檔直播賣貨，這到底是什麼組合？兩人見面互相吹捧，吳宗憲打趣笑懷疑兩人上輩子是母子，張蘭聞訊直說「你是我哥呀～千山萬水把你請來」，吳宗憲一聽豪氣說，「兄妹好，我們就兄妹決定了」兩人開始一搭一唱「妹妹你坐船頭，哥哥在岸上走，恩恩愛愛…」唱到此時吳宗憲驚呼「不對，這是男女朋友，太怪了」

兩個「商人」現場大賣張蘭的全家福年菜，網友在下面留言問吳宗憲：「也會推薦給大小S 嗎？」 吳宗憲笑說當然會啊，沒想到和大S 結怨不淺的張蘭一旁變臉，但轉瞬表示不介意，「我還有孫子呢！」

吳宗憲其實跟汪小菲有私交，汪小菲在受難時曾對外表示，打過電話給吳宗憲問他意見，而吳宗憲當年也跟大S搭檔過綜藝節目「我猜我猜我猜猜猜」，兩邊關係都好，此時應汪小菲之邀到張蘭直播間，幾度都是大S話題，他還婉轉勸張蘭「妳也不要這麼硬嘛」。

吳宗憲形容張蘭，「講話特真誠，沒有任何虛偽，我看你直播，感動掉眼淚，而且我是看你罵人的時候」。

但在商言商，吳宗憲現場還帶來自己的產品卡拉轟天雷，又唱又跳氣氛超歡樂。最後送上穿過的外套給張蘭粉絲，表示是「原味衣」，張蘭也回贈名貴皮草，吳宗憲告訴她，「小菲每次講到你，眼睛就冒星星，你就像她的一座山，生小孩就是這樣，生養教陪，我和小菲雖然只吃過一次飯，但他來台灣都會找我。」