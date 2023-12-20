謝娜倒追張杰 曝老公沒對她一見鍾情

謝娜（右）與張杰（左）是圈內知名夫妻檔。（取材自微博）

中國主持人謝娜與知名歌手張杰與結婚多年，兩人接連生下三個女兒，成為幸福五口之家。近日，謝娜在節目中提到「張杰不承認對我一見鍾情」，此事引起網友熱議，登上微博 熱搜。

綜合媒體報導，謝娜和張杰還不認識的時候，謝娜拒絕張杰新專輯發布會的主持邀請，在一起之後問張杰是不是對自己一見鍾情，張杰回應「當時並沒有」。此事引起網友「回憶」：「兩人第一個合作的舞台，能看出張杰眼裡對她沒有什麼愛意，後來肯定是愛了」、「謝娜自己也說過是她追張杰的。」

據報導，謝娜曾參加綜藝節目「妻子的浪漫旅行」，在鏡頭前頻頻和老公張杰曬恩愛，引發網友反感。有粉絲在微博裡給謝娜建議，別總在綜藝節目裡提張杰，哪知謝娜丟給了粉絲一句「怨氣重」，因此傷了粉絲的心，演變成44萬人退粉事件。眼看謝娜挨批，張杰發表長文，透露老婆只是配合節目組要求，卻成觀眾箭靶，「作為她的丈夫，我最心疼她。」

前幾年，張杰首次在綜藝節目中透露他與謝娜當年交往時的過程，稱選擇公開兩人戀情完全是臨時決定的行為。張杰表示，他與謝娜從剛開始戀愛就被媒體得知，不過由於雙方還不想公開，所以記者也無法證實，只能不斷捕風捉影。但被問多了，張杰的心態有所轉變，心想與其遮遮掩掩遭媒體說三道四，不如官宣大方承認。於是，張杰臨時決定選擇公開與謝娜的戀情。

但張杰說，在決定公開之前，內心其實也曾陷入掙扎，一方面擔心粉絲反應，另一方面也害怕對謝娜造成影響。據悉，當時謝娜名氣大於小歌手張杰，頂著「沒有謝娜，哪知張杰」的輿論壓力，兩人好幾次面臨分手，但都一起挺過。

兩人結婚後，謝娜開始放緩個人工作，將重心投入家庭中，並在背後默默支持張杰的歌唱事業，才讓張杰有了如今的局面。