香港「鬼王」導演彭發破產 為救癌妻欠債1.2萬

彭發（後）、彭順兩兄弟曾執導「見鬼」系列。(本報資料照片)

現年58歲的香港 「鬼王」導演彭發，他結褵30年的愛妻10多年前曾罹患乳癌，今年2月確診肺癌末期，他為了醫藥費花光積蓄，並且貸款 欠下200萬港幣（約1.2萬美元），他雙胞胎哥哥、也是導演的彭順與太太李心潔雖伸出援手，但並非長久之計，他迫於無奈只好聲請破產 。

據香港媒體報導，彭發透露，太太診斷出肺癌時，他在中國拍戲，擔心見不到最後一面，寧願賠錢離開團隊，之後便親自照顧太太。彭發指，標靶藥雖有補助，但其他醫藥費、生活費加起來，1個月還是得花上10萬港幣。

彭發原希望能持續工作攢錢，對外喊話他也願意做剪接，但景氣差沒有下文，因為當導演沒有收入證明，他只好去找民間信貸，現在已還不出錢，欠下200萬港幣。

問哥哥彭順有沒有幫忙？彭發表示：「有，但是長貧難顧，他也有家庭要照顧」。彭發也感謝張兆輝的妻子，他們合作電影「再生人」時，主動先給他一筆導演費應急。

彭發坦言曾與太太想過乾脆「放棄」，但是轉念一想，「我們連死都不怕，又有什麼好怕呢！現在只想過好每一天」。

彭順、彭發曾執導「見鬼」系列、「無聲火」、「風雲II」等夯片。