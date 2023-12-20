我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

香港「鬼王」導演彭發破產 為救癌妻欠債1.2萬

娛樂新聞組／綜合報導
彭發（後）、彭順兩兄弟曾執導「見鬼」系列。(本報資料照片)
彭發（後）、彭順兩兄弟曾執導「見鬼」系列。(本報資料照片)

現年58歲的香港「鬼王」導演彭發，他結褵30年的愛妻10多年前曾罹患乳癌，今年2月確診肺癌末期，他為了醫藥費花光積蓄，並且貸款欠下200萬港幣（約1.2萬美元），他雙胞胎哥哥、也是導演的彭順與太太李心潔雖伸出援手，但並非長久之計，他迫於無奈只好聲請破產

據香港媒體報導，彭發透露，太太診斷出肺癌時，他在中國拍戲，擔心見不到最後一面，寧願賠錢離開團隊，之後便親自照顧太太。彭發指，標靶藥雖有補助，但其他醫藥費、生活費加起來，1個月還是得花上10萬港幣。

彭發原希望能持續工作攢錢，對外喊話他也願意做剪接，但景氣差沒有下文，因為當導演沒有收入證明，他只好去找民間信貸，現在已還不出錢，欠下200萬港幣。

問哥哥彭順有沒有幫忙？彭發表示：「有，但是長貧難顧，他也有家庭要照顧」。彭發也感謝張兆輝的妻子，他們合作電影「再生人」時，主動先給他一筆導演費應急。

彭發坦言曾與太太想過乾脆「放棄」，但是轉念一想，「我們連死都不怕，又有什麼好怕呢！現在只想過好每一天」。

彭順、彭發曾執導「見鬼」系列、「無聲火」、「風雲II」等夯片。

香港 貸款 破產

上一則

席琳狄翁病情惡化 已無法控制肌肉 聲帶恐受影響

下一則

楊紫瓊回馬來西亞補辦婚宴 和新婚夫搞笑婚照曝光

延伸閱讀

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑
「富都青年」訴說大馬故事 吳慷仁：冥冥中召喚

「富都青年」訴說大馬故事 吳慷仁：冥冥中召喚
小S看淡「肉體出軌」 吳慷仁：不愛早點講

小S看淡「肉體出軌」 吳慷仁：不愛早點講
金馬5后變「八卦哏圖」 謝盈萱還原真相

金馬5后變「八卦哏圖」 謝盈萱還原真相

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
(噓！新聞)

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

2023-12-12 08:53
(取自搜狐娛樂)

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

2023-12-12 09:23
周海媚一代女神殞落粉絲不捨。(取材自微博)

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

2023-12-12 21:42

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單